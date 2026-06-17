Slovenský vynález, ktorý ohúril Európu a šetrí milióny: Na autách ho môžeme mať už v najbližších mesiacoch!

BRATISLAVA - Slovenskí vodiči sa dočkajú zásadnej novinky v doprave omnoho skôr, než sa pôvodne predpokladalo. Unikátny domáci bezpečnostný systém, ktorý má potenciál dramaticky znížiť počet tragických nehôd, prešiel legislatívnym urýchlením. Na našich cestách by sa tak mohol objaviť v masovejšom meradle už v priebehu druhej polovice tohto roka.
Národná rada SR síce už koncom októbra minulého roka schválila zákon, ktorý dobrovoľné používanie predného brzdového svetla (PBS) povoľuje, no oficiálny termín účinnosti vtedy poslanci odklepli až na 1. januára 2029. Po schválení legislatívy sa však rozbehla masívna odborná a politická diskusia o tom, že trojročný odklad nedáva zmysel.
Žilinská univerzita (UNIZA) predložila lídrom štátu jasné prepočty finančných aj ľudských strát, ktoré by posunom účinnosti vznikli. Celý projekt bol navyše predstavený na medzinárodnom veľtrhu IDEB Defence & Security v Bratislave, kde si technológiu osobne prehliadli premiér Robert Fico aj minister obrany Robert Kaliňák. Najnovší vývoj a intenzívna komunikácia so zákonodarcami ukazujú, že dobrovoľné používanie systému bude na Slovensku realitou už v druhej polovici roka.
Úspech, ktorý nemá v Európe obdobu
Za prevratným patentom stojí slovenský vynálezca Ľubomír Marjak. Vďaka jeho iniciatíve a otvorenosti domácich úradov sa Slovensko stalo vôbec prvou krajinou na svete, ktorá pre túto technológiu vytvorila oficiálny legislatívny rámec.
„Chcem sa úprimne poďakovať vláde Slovenskej republiky, Národnej rade aj všetkým poslancom, ktorí tomuto projektu venovali svoju snahu, dôveru a námahu. Slovensko ukázalo, že dokáže byť svetovým lídrom v inováciách, ktoré chránia ľudské životy,“ uviedol autor patentu Ľubomír Marjak.
Zariadenie, ktoré sa montuje na prednú časť vozidla, opticky signalizuje chodcom, cyklistom aj protiidúcim autám, že vozidlo reálne brzdí. Žilinská univerzita realizovala v rokoch 2022 až 2023 v Trenčianskom a Žilinskom kraji doposiaľ najrozsiahlejšie testovanie tejto technológie v reálnej premávke v rámci celej Európy. Výsledky výskumu šokovali aj samotných odborníkov.
Tvrdé dáta zo slovenských ciest
Do rozsiahleho testovania sa zapojilo 3 072 vozidiel, ktoré dokopy najazdili viac ako 38 miliónov kilometrov.
Štatistiky a modelovanie tímu UNIZA priniesli jednoznačné závery:
- Pokles nehodovosti: V testovaných krajoch klesla nehodovosť o 12,02 %, zatiaľ čo vo zvyšku Slovenska to bolo len o necelé pol percento (0,51 %). A to všetko pri situácii, kedy predným brzdovým svetlom disponovalo iba 0,4 % áut.
- Nulová nehodovosť: Počas miliónov najazdených kilometrov s týmto svetlom nedošlo k žiadnej nehode ani poistnej udalosti, ktorá by s ním súvisela.
- Miliónové úspory: Už počas pilotnej fázy systém preukázateľne zachránil jeden ľudský život a ušetril takmer 30 miliónov eur. Ak by ním bolo vybavených len 20 % vozidiel, Slovensko by ročne ušetrilo vyše 186 miliónov eur.
- Obrovská podpora verejnosti: Po reálnej skúsenosti na cestách sa za zavedenie svetla vyslovilo 78 % vodičov a až 86 % chodcov či cyklistov. U seniorov, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám, dosiahla podpora ohromných 98 %.
Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA Miloš Poliak zdôraznil, že prepočty stoja na reálnych číslach z domácej premávky a štatistikách Polície SR. Podľa jeho slov ide o jedno z najrentabilnejších opatrení v histórii – investícia v hodnote pár eur na jedno auto prinesie celej spoločnosti návratnosť v stovkách miliónov eur. Pre porovnanie, celkové vyčíslené škody z nehôd na Slovensku dosiahli len za rok 2023 sumu 1,15 miliardy eur.
Príklad pre celý kontinent
Vzhľadom na to, že používanie predného brzdového svetla bude plne dobrovoľné, nikto nebude k jeho montáži nútený. Krok slovenskej vlády urýchliť legislatívu však pozorne sleduje aj Európska komisia. O slovenskú technológiu a výsledky z reálneho testovania už prejavili vážny záujem aj ďalšie krajiny, medzi ktorými je Česká republika, Taliansko, Švajčiarsko či Turecko.