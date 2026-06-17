Ústavný súd ZATRIASOL vládou: Fico hovorí o formalite, Slovensko čaká mimoriadna schôdza!

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Robert Fico (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Jakub Kotian, SITA/Marek Lukáč)
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TASR

BRATISLAVA - Vláda SR požiada Národnú radu SR o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády SR.

Ústavný súd (ÚS) v stredu informoval, že vláda SR musí požiadať poslancov Národnej rady (NR) SR o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti.

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Fico nemá dôvod na obavy pred blížiacim sa vyslovovaním dôvery vláde, vraj ide o formalitu (Zdroj: Facebook/SMER - SSD)

O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov. Podľa navrhovateľov konanie vlády, ktorá nepožiadala parlament na jeho schôdzi 25. novembra až 12. decembra 2025 o vyslovenie dôvery, „predstavuje porušenie princípu parlamentnej demokracie, princípu politickej zodpovednosti výkonnej moci a princípu právneho štátu v ich materiálnom význame“.

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Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra 2025 správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska 59,7 percenta HDP. Poslanci v podaní na ÚS poukázali na to, že podľa zákona o dlhovej brzde v takomto prípade vláda požiada NR SR o vyslovenie dôvery. Podľa výkladu súdu má parlament povinnosť žiadosť o vyslovenie dôvery prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.

Premiér rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR v súvislosti s povinnosťou vlády SR požiadať o dôveru v parlamente. Vyhlásil to na tlačovej konferencii v stredu večer po rokovaní vlády.

„Niet žiadnych sporov o tom, že vláda musí požiadať Národnú radu (NR) SR o dôveru. Vláda si túto povinnosť uvedomuje. Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať, dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, keď ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady SR tu v Bratislave na rokovaní parlamentu,“ vyhlásil premiér.

Ako doplnil, hovoril s predstaviteľmi NR SR. Ocenil, že mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery by mohla byť už vo štvrtok. Ako premiér sa jej chce zúčastniť. „Hovoril som s predstaviteľmi všetkých klubov v Národnej rade a s ďalšími poslancami, ktorí tvoria vládnu väčšinu - 78 poslancov. A samozrejme, hovoril som aj s predsedom Národnej rady a informoval som ich, že ak má takýto názor Ústavný súd, tak to nemá zmysel odkladať na budúci týždeň,“ poukázal.

Viac o téme: VládaDôveraPožiadanieVyslovenieRobert FicoNRSR
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