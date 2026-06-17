Nečakaný krok slovenskej herečky: Mieri do politiky!

BRATISLAVA - Herečka Broňa Kováčiková rozširuje svoje pôsobenie aj mimo divadelných dosiek. Mieri do politiky!
Slovenská herečka Broňa Kováčiková sa rozhodla urobiť výrazný krok vo svojom profesijnom aj osobnom živote. Popri úspešnej umeleckej kariére sa chce aktívnejšie podieľať na verejnom dianí a svoju budúcnosť spojila s komunálnou politikou. Kandidovať bude na post poslankyne bratislavskej mestskej časti Petržalka, ktorú považuje za svoj domov a miesto, s ktorým je úzko spätá už od detstva.
„Petržalka je mojím domovom. Vyrastala som tu, chodila do školy, spoznala svoje prvé lásky a našla priateľov. Navštevovala som Základnú školu na ulici Holíčská 50 a súčasne Základnú umeleckú školu Jána Albrechta. Bola som 2 roky predsedníčkou a stále som členkou Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorý sa aktívne podieľa na zveľaďovaní našej mestskej časti. Vďaka tejto skúsenosti som mala možnosť bližšie spoznať najmä potreby mladých ľudí a zapojiť sa do aktivít, ktoré prispievali k rozvoju Petržalky,” zverila sa na sociálnej sieti Facebook.
Kováčiková zdôrazňuje, že jej rozhodnutie vstúpiť do komunálnej politiky vychádza z dlhodobého záujmu o život v mestskej časti a z presvedčenia, že aj mladí ľudia môžu prinášať nové impulzy a riešenia. Skúsenosti získané v mládežníckom parlamente jej podľa vlastných slov umožnili lepšie pochopiť fungovanie samosprávy a potreby rôznych skupín obyvateľov.
„V súčasnosti pôsobím ako profesionálna herečka vo viacerých renomovaných divadlách v Bratislave. Popri svojej umeleckej kariére sa dlhodobo zaujímam aj o veci verejné a dianie v našej komunite. Aj preto je mojim cieľom sa naďalej venovať kultúrno-spoločenským a ekologickým otázkam, ako aj ťažiskovým témam, ktoré trápia obyvateľov Petržalky,” dodala. Herečka verí, že skúsenosti z kultúrneho prostredia, práca s ľuďmi a dlhoročné pôsobenie v komunitných aktivitách môžu byť prínosom aj pre samosprávu. Do komunálnych volieb vstupuje ako súčasť tímu súčasného starostu Petržalky.
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