Tento grécky ostrov vás šokuje: Žiadne biele domčeky, ale paláce ako v Benátkach

GRÉCKO - Kykladské súostrovie si väčšina cestovateľov spája s typickou gréckou architektúrou, ktorej dominujú snehobiele domčeky so sýtomodrými strechami. Ostrov Syros však z tohto stereotypu vybočuje a ponúka úplne iný vizuálny zážitok. Ako administratívne srdce celých Kyklád ukrýva jedinečné kultúrne dedičstvo, ktoré namiesto jednoduchého dedinského štýlu vsádza na pompéznosť a aristokratický šarm.
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