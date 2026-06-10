MIMORIADNE USA chystajú ODVETU! Donald Trump pohrozil Iránu veľmi tvrdými údermi

WASHINGTON/TEHERÁN - Jednotky Spojených štátov zaútočili na niekoľko iránskych systémov protivzdušnej obrany a radarov v okolí Hormuzského prielivu. S odvolaním na amerického predstaviteľa o tom v noci na stredu informoval portál Axios po tom, čo armáda USA oznámila útoky na Irán v reakcii na údajné zostrelenie amerického vrtuľníka.
Aktualizované 18:25 Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v stredu na svojom zasadaní vo Viedni schválila rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, aby okamžite poskytol úplné informácie o svojich zásobách obohateného uránu a o jadrových zariadeniach. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 18:18 Americký prezident Donald Trump v Bielom dome v stredu vyhlásil, že USA podniknú nové „veľmi tvrdé“ útoky proti Iránu. Informuje o tom agentúra AFP a britská stanica Sky News. Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA útokmi na islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka neďaleko pobrežia Ománu. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie.
„Včera sme ich tvrdo zasiahli a dnes ich zasiahneme znova,“ varoval Trump. Novinárom zároveň odkázal, aby si nechali zapnutú televíziu a nič nezmeškali. Tieto slová vyslovil po tom, čo sa ho reportér opýtal na jeho predchádzajúci príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom uviedol, že Iránu trvali rokovania o mieri príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť. „Boli sme naozaj blízko k dohode, ale oni (iránski vyjednávači) nás neustále vodia za nos, neustále nás považujú za hlupákov,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.
„Mali by podpísať dohodu. Je to dobrá dohoda. Neviem, čo robia,“ dodal. Trump pritom pred stredajšou vojenskou akciou USA vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa zastavili v pondelok, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do „dvoch či troch dní“.
Aktualizované 18:07 Generálny tajomník OSN António Guterres varoval v stredu pred rizikom návratu k rozsiahlemu vojnovému konfliktu na Blízkom východe. Jeho vyjadrenia nasledovali po tom, čo Irán a Spojené štáty na seba opäť vzájomne útočili v nadväznosti na zostrelenie amerického vrtuľníka. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 16:29 Izraelské útoky na južný Libanon si v stredu vyžiadali najmenej 12 obetí, uviedol miestny zdravotnícky zdroj. Izraelská armáda zároveň oznámila, že zadržala dve osoby, ktoré odviezla na výsluch na svoje územie. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Aktualizované 13:44 Americký prezident Donald Trump v stredu po nočných útokoch americkej armády na ciele v Iráne vyhlásil, že vláde v Teheráne trvali rokovania o mieri príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť. Uviedol to na svojej platforme Truth Social.
„Iránska armáda je v úplnom a totálnom chaose. Veľká časť z nej, ako napríklad námorníctvo a letectvo, už ani neexistuje – boli úplne porazení. Irán má len samé reči, ale žiadne činy,“ napísal prezident. „Príliš dlho otáľali s vyjednaním dohody, ktorá by pre nich bola skvelá, a teraz za to budú musieť zaplatiť!!!“ deklaroval.
Aktualizované 13:26 „Sme mimoriadne znepokojení novým kolom americko-iránskeho ozbrojeného konfliktu, ktorý sa začal nevyprovokovanou americko-izraelskou agresiou voči Iránskej islamskej republike,“ uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Moskva podľa nej apeluje na okamžité zastavenie vojenských útokov.
„Príslušné strany by mali zachovávať pokoj a uplatňovať zdržanlivosť, prestať zintenzívňovať konflikt a eskalovať situáciu, podniknúť konkrétne opatrenia na zmiernenie a upokojenie napätia,“ povedal novinárom hovorca rezortu čínskej diplomacie Lin Jian.
Aktualizované 12:30 V dôsledku amerických úderov, ktoré v noci na dnes zasiahli oblasť iránskeho prístavného mesta Sírík, stratilo 20.000 obyvateľov prístup k pitnej vode. Dnes to podľa agentúry AFP uviedla iránska štátna televízia. Útoky poškodili dve vodné nádrže a región nemá podľa miestnej vodohospodárskej spoločnosti dostatok zdrojov podzemnej vody, ktoré by výpadok umožnili nahradiť.
Aktualizované 11:57 Diplomatický proces so Spojenými štátmi nemôže napredovať, keď je opakovane porušované prímerie. Uviedol to dnes hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmáíl Bagháj, podľa ktorého akékoľvek diplomatické úsilie vyžaduje aspoň trochu stabilné prostredie. Bagobhajuje tak reagoval na nočné americké útoky na iránske územie, píše agentúra Reuters. "Spojené štáty žiaľ poškodzujú diplomatické úsilie protichodnými správami, ktoré posielajú, svojimi opakovanými zmenami postojov a požiadaviek a predovšetkým opakovaným porušovaním prímeria," cituje agentúra AFP Baghája.
Aktualizované 9:04 Iránske ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že susedné štáty Perzského zálivu majú „právnu i morálnu povinnosť“ zabrániť Spojeným štátom a Izraelu v útokoch. Vyhlásilo to po tom, čo Teherán a Washington podnikli vzájomné údery, informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 7:11 Jordánska armáda zostrelila päť rakiet vypálených z Iránu, ktoré mierili na oblasť, kde sídli letecká základňa s americkými vojakmi. Uviedla to armáda v stredu po tom, čo iránske Revolučné gardy oznámili útoky na americké ciele v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte v reakcii na údery Spojených štátov na islamskú republiku. Informujú o tom agentúry AP, AFP a stanice Sky News.
„Zachytili a zostrelili sme päť rakiet vypálených z Iránu smerom k Azraku. V dôsledku ich zachytenia došlo k pádu trosiek, no nie sú zaznamenané žiadne obete alebo materiálne škody,“ uviedli jordánske ozbrojené zložky. Trosky zostrelených rakiet podľa AP preskúmali odborníci na výbušniny.
Aktualizované 6:36 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v noci na stredu pohrozil Spojeným štátom odvetnými údermi. „Napriek svojim porážkam na bojisku sa USA rozhodli otestovať naše odhodlanie,“ napísal šéf iránskej diplomacie po tom, čo americká armáda oznámila začiatok útokov na Irán. „Naše ozbrojené sily nenechajú žiadny útok ani hrozbu bez odpovede. Opustite náš región, ak chcete byť v bezpečí. Dejiny Perzského zálivu majú mnoho kapitol o krutých osudoch cudzích narušiteľov,“ dodal Arákčí.
Aktualizované 6:18 Iránska štátna televízia IRIB v noci na stredu informovala, že útoky pozdĺž južného pobrežia Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu sa zastavili. Spojené štáty spustili údery na islamskú republiku v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka, za ktoré je podľa USA zodpovedný Irán. „Situácia je teraz podľa správ pokojná,“ uviedla IRIB na platforme Telegram.
Aktualizované 6:09 Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili, že zasiahli americké ciele v Bahrajne a Jordánsku. Reagovali tak na americké útoky na islamskú republiku a upozornili na „tvrdšiu odvetu“, ak budú USA pokračovať vo svojich úderoch. Informujú o tom agentúra AFP a stanica Sky News.
„Vojnový štváč americký režim pod falošnými zámienkami zaútočil v skorých ranných hodinách na niekoľko bodov v Džásku, Siriku a na ostrove Kešm, pričom poškodil telekomunikačný stožiar v Siriku a zničil dve vodné nádrže v meste,“ uviedli gardy vo svojom vyhlásení, ktoré odvysielali iránske médiá. Revolučné gardy dodali, že v reakcii na tento „zákerný krok nepriateľa“ podnikli dronový útok na 5. flotilu amerického námorníctva v Bahrajne.
USA uviedli, že dokončili odvetné údery na Irán
Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán za zostrelenie amerického vrtuľníka Apache nad Hormuzským prielivom. Dnes nad ránom SELČ to na sieti X oznámilo oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe (CENTCOM). Iránske médiá medzitým s odvolaním sa na vojenské velenie a revolučné gardy podľa agentúry Reuters uviedli, že iránske sily v reakcii na nové americké údery podnikli útoky na základne USA v regióne Perzského zálivu, okrem iného na veliteľstvo americkej piatej flotily v Bahrajne. Podľa informácií serveru Axios vypustil Irán najmenej štyri balistické strely a niekoľko dronov na základne USA v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku.
Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtuľník Apache zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v úžine v tom čase nevykonával žiadne útočné vzdušné operácie. Trump však uviedol, že USA musia odpovedať, na čo Irán reagoval tým, že na prípadné údery odpovie.
„Myslím si, že je veľmi dôležité odpovedať. Zostrelili vrtuľník a my práve teraz reagujeme,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore s tým, že „verí v silnú odpoveď“. Konštatoval, že ide o reakciu na zrútenie amerického vrtuľníka Apache v pondelok neďaleko Hormuzského prielivu, ktorý podľa neho zostrelil Irán. „A verím, že odpoveď by mala byť veľmi silná, veľmi tvrdá a taká aj je,“ dodal.
Veliteľstvo CENTCOM oznámilo, že v utorok o 17.00 h východoamerického času (23.00 h SELČ) prikročilo k úderom, ktoré označilo za sebaobranné. Po zhruba 3,5 hodine oznámilo, že údery dokončilo. "Sily CENTCOM presnou muníciou zo stíhačiek letectva USA a námorníctva zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, stanice pozemnej kontroly a prieskumné radarové zariadenia v blízkosti Hormuzského prielivu," oznámilo veliteľstvo. Poznamenalo, že táto operácia bola adekvátnou reakciou na iránske útoky na americké sily a medzinárodné obchodné lode preplávajúce regionálnymi vodami. Reuters s odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa uviedol, že USA v Iráne mierili na takmer 20 cieľov.
Iránske médiá ohlásili explózie z rôznych miest juhoiránskej provincie Hormozgán, ktorá leží na brehu Hormuzského prielivu. Súčasťou provincie je aj prístavné mesto Sirík a tiež ostrov Kešm, ktoré útokom čelili. Revolučné gardy podľa Reuters oznámili, že americké útoky poškodili telekomunikačnú vežu v meste Sirík a zničili dve vodné nádrže.
Po následných iránskych protiútokoch informoval Reuters o tom, že v Bahrajne sa rozozneli sirény varujúce pred vzdušným útokom. Axios, ktorý sa odvoláva na nemenovaného amerického predstaviteľa, informoval o vypálených iránskych balistických strelách a tiež o vyslaných dronoch. Reuters uviedol, že jordánske ozbrojené sily informovali o piatich zostrelených iránskych strelách a o tom, že pád trosiek striel nespôsobil žiadne zranenia a ani škody.
Reuters tiež napísal, že podľa amerického predstaviteľa boli takmer všetky iránske strely aj drony zachytené obranou, že americký vojenský personál neutrpel žiadne zranenia a že nebolo zasiahnuté ani vybavenie. Iránske revolučné gardy podľa Reuters uviedli, že na americkej základni v Jordánsku mierili na hangárov stíhačiek F-35 a na veliteľské a kontrolné miesta.
V oblasti platí krehké prímerie, ktoré bolo ale opakovane narušené. Vojnu koncom februára rozpútali Izrael a Spojené štáty útoky na Irán, ktorý odpovedal údermi na americké základne a na krajiny v regióne a tiež uzatváračkou Hormuzského prielivu, ktorým za bežných okolností prúdi 20 percent svetových dodávok ropy.
Arákčí varoval, že zahraničné sily v Hormuze sa môžu ocitnúť v krížovej paľbe
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok vyzval zahraničné sily, aby opustili Hormuzský prieliv a okolité oblasti. V opačnom prípade sa podľa neho môžu dostať do krížovej paľby. Informuje o tom agentúra AFP.
„Hormuzský prieliv NIE JE súčasťou medzinárodných vôd, ale je spoločným územím Iránu a Ománu... Zahraničné sily v blízkosti nášho územia sú neustále vystavené riziku v dôsledku vlastných ľudských chýb, bežných nehôd alebo toho, že sa môžu ocitnúť v krížovej paľbe,“ napísal Arákčí na platforme X. „Najlepším riešením na zníženie rizika je, aby sa odtiaľ stiahli,“ dodal.