Kríza na Kube: Zahraniční prevádzkovatelia hotelov masívne odchádzajú

Dvaja poprední zahraniční prevádzkovatelia hotelov na Kube, španielska skupina Iberostar a kanadská Blue Diamond, úplne ukončujú či výrazne obmedzujú podnikanie na tomto karibskom ostrove, napísal server BBC Mundo. Podľa neho sú dôvodom sankcie, ktoré minulý mesiac s platnosťou od tohto týždňa uvalila americká vláda na kubánsky konglomerát Gaesa. Ten formálne spravuje armáda, ale fakticky ho ovládajú príbuzní a verní spojenci dlhoročného kubánskeho lídra Raúla Castra.
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