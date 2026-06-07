Dedičstvo narkobaróna Escobara terorizuje Kolumbiu: Hrochy sa množia a útočia na ľudí

KOLUMBIA - Pozdĺž rieky Magdaleny, jednej z hlavných kolumbijských vodných ciest, sa rybári pohybujú s opatrnou presnosťou. Z bahnitej hladiny sa totiž môžu bez varovania vynoriť hrochy a v okamihu sa priblížiť k ich lodi. Tieto zvieratá sú schopné vo vode vyvinúť rýchlosť až osem kilometrov za hodinu a na súši dokonca 30 kilometrov za hodinu, napísala agentúra AP.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Bizár ako vyšitý: VIDEO Mladíci jazdili po Bratislave na GAUČI! Vyvádzali policajtom priamo pod nosom
AKTUÁLNE Smrteľná nehoda pri Svidníku: Na mieste zasahujú všetky zložky! Cesta je neprejazdná
Problémy s peniazmi za techniku darovanú Ukrajine! Slovensko má vrátiť Bruselu TRI MILIÓNY eur