Tri kráľovné podfukov: Zbehlá mníška, večná dedička a učiteľka mdlôb obalamutili celú Európu

Naleteli im králi aj bankári. Prefíkané podvodníčky dokázali obalamutiť svoje obete šarmom a výrečnosťou, vierohodne znejúcimi historkami aj vymysleným životným príbehom. Verejnosť často stála na ich strane, keď sa podvody týchto žien prevalili, tak vierohodne pôsobili. A ony samy niekedy aj uverili, že sú v práve, že si len berú, čo im patrí, teda istý prepych a spoločenské uznanie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Hrozná scéna na zastávke MHD: Násilného páchateľa zachytila kamera, trúfol si na starších a bezmocných občanov!
Prvý repatriačný LET už smeruje na Slovensko: Strach z iránskej vojny vystrieda domov a zvítanie sa s rodinami!