Tajná nahrávka, ktorá dojala fanúšikov: Rytmus ostal v šoku! Syn mu poza chrbát naspieval pesničku

Spevák Rytmus zažil moment, na ktorý sa nezabúda. Jeho syn Sanel mu pripravil nečakané prekvapenie – tajne nahral narodeninový cover piesne, ktorý mal pôvodne pobaviť len v rodinnom kruhu. Video sa však rýchlo dostalo na sociálne siete a okamžite si získalo srdcia fanúšikov.

Toto Wisterovej a Forgáčovi nevyšlo: V novej šou nespoznali svojho kolegu!
Prominenti
Zasnežené námestie slobody a úradu vlády
Správy
Marcel Forgáč v novej šou: Krásne slová o Slovensku!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Polícia žiada o pomoc:
Domáce
Robert Kaliňák
Domáce
FOTO Takmer sa stala traédia!
Domáce
Policajti v noci zastavili vodiča: Za volantom pod piatimi drogami, mal aj zákaz šoférovania
Nitra

Zahraničné

Ruský nočný útok na
Zahraničné
Delegácia jemenských separatistov v
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Zahraničné
Filip Turek
Zahraničné

Prominenti

Adela a Viktor sú
Domáci prominenti
David Beckham, Victoria Beckham,
Zahraniční prominenti
Vera Wisterová a Marcel
Domáci prominenti
Hailey Bieber
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Rodičia nás to učili
Zaujímavosti
Škandál umelca vyhnal z
dromedar.sk
Bizarné, ale pravdivé: ČUCHANIE
Zaujímavosti
HOROROVÝ nález v Nemecku:
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Domáce

Ekonomika

Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Šport

Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Legenda Celticu a Barcelony šokovala: Lepší než Ronaldinho? Ukázal na Slováka!
Ostatné
VIDEO Slafkovského superforma: Dychberúca asistencia a kuriózny gól, ktorý neskončil v bráne! Nemcov návrat
Juraj Slafkovský
VIDEO Parádny gól Tomáša Pobežala! Toto musíte vidieť, komentátor takmer prišiel o hlasivky
Zámorské súťaže

Auto-moto

NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ak toto cítite po návrate do práce, je čas na zmenu. Poznáte tieto signály?
Práca a voľný čas
Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Pracovný pohovor
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Prostredie práce
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Výber receptov
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy

Technológie

Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Technológie
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
Správy
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Bezpečnosť
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Bezpečnosť

Bývanie

Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Pre kutilov

Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Recepty
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty

Stream naživo

Nicola Peltz sa čoraz viac podobá na svoju svokru: Napriek napätým vzťahom si k sebe stále hľadajú cestu
Zahraničné celebrity
Ruský nočný útok na
Zahraničné
Renee Nicole Good prišla
Zahraničné
Nočná dráma na Orave:
Domáce
Aurora López
Zahraničné
