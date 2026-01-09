Tajná nahrávka, ktorá dojala fanúšikov: Rytmus ostal v šoku! Syn mu poza chrbát naspieval pesničku

Spevák Rytmus zažil moment, na ktorý sa nezabúda. Jeho syn Sanel mu pripravil nečakané prekvapenie – tajne nahral narodeninový cover piesne, ktorý mal pôvodne pobaviť len v rodinnom kruhu. Video sa však rýchlo dostalo na sociálne siete a okamžite si získalo srdcia fanúšikov.
