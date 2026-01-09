Fascinujúci úkaz: Priehradu Lipno pokrýva ZELENÝ ĽAD

Unikátny pohľad ponúka v týchto dňoch juhočeská nádrž Lipno, ktorej hladinu pokrýva zelený ľad. Podľa odborníkov ide zrejme o jeden z najlepšie popísaných prípadov tohto javu na svete.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Europoslanec Štefanec sa pustil do nominácie hráčov KHL na ZOH: Krvavé peniaze a neskutočná HANBA
PRIESKUM ukázal strach Slovákov: Obavy zo zhoršenia životnej urovne! V TÝCHTO krajoch je to najhoršie
Rusko použilo obávané rakety Orešnik: V blízkosti hraníc NATO a EÚ! Desivé zábery z masívneho útoku