Škandál v reštaurácii! Známu Slovenku urazili pred vlastnými deťmi

Manželia Milan a Veronika Lieskovskí majú za sebou negatívny zážitok z reštaurácie, kde si spolu s dcérkami pochutnávali na pizzii. “Chytili sa” s mužmi sediacimi na pive pri vedľajšom stole.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Stačilo pár hodín a návšteva urgentu skončila fatálne! Z nemocnice sa muž už nevrátil: Syn zverejnil mrazivé detaily
MIMORIADNY ONLINE Mier je bližšie? Moskva žiada stiahnutie Ukrajiny z Donbasu: Putin chystá hovor s Trumpom