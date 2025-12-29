Interpol v akcii: Vyšetrovatelia v rámci medzinárodnej operácie zadržali desiatky osôb

BRUSEL - Interpol v pondelok informoval o rozsiahlej operácii v Latinskej Amerike, Karibiku a Európe, ktorá viedla k zatknutiu 85 hľadaných osôb a k vypátraniu ďalších 18 ľudí. Upozornila na to agentúra DPA.
Medzinárodná operácia
Do šesťmesačnej kampane medzinárodnej policajnej agentúry sa od júna do novembra zapojili vyšetrovatelia zo 17 krajín. Bola zameraná na výmenu spravodajských informácií a riešenie 184 prípadov s vysokou prioritou, uviedol Interpol. Podľa agentúry bola operácia zameraná na „najnebezpečnejších utečencov hľadaných za násilné trestné činy alebo napojenie na nadnárodný organizovaný zločin“.
Medzi zatknutými bolo 19 ľudí hľadaných pre vraždu, 29 pre obchodovanie s drogami, 28 pre trestné činy spáchané proti deťom a sedem pre znásilnenie. Ďalšie osoby úrady zadržali pre obchodovanie s ľuďmi, pranie špinavých peňazí a iné trestné činy.
V Španielsku zadržali jednu z najviac hľadaných osôb v Čile
Interpol potvrdil, že v rámci operácie zadržali v Španielsku aj jednu z najviac hľadaných osôb v Čile - Lissette Ysabel Rojas Guevara. Zatkli ju v súvislosti s podvodom s kryptomenami v hodnote 150 miliónov dolárov. Išlo o prípady obchodovania s drogami a vydierania v Čile, Kolumbii, Venezuele a na Pyrenejskom polostrove.
Pre obchodovanie s kokaínom zadržali vyšetrovatelia aj jedného brazílskeho občana v Portugalsku a jedného Albánca v Spojených arabských emirátoch, uviedol Interpol. Operácia sa uskutočnila v rámci projektu financovaného Európskou úniou, ktorého cieľom je vytvoriť trvalú medzinárodnú sieť vyšetrovateľov zameranú na pátranie po hľadaných osobách.