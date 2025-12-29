Pozor na horách: Meteorológovia vydali výstrahy pred vetrom a snehovými jazykmi

BRATISLAVA - V utorok (30. 12.) hrozia v okresoch na severe Slovenska snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od polnoci. Pre niektoré okresy tiež v utorok platí najnižšia výstraha pred vetrom na horách. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.
Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi
Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a takmer celý Žilinský kraj. „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.
Silný vietor na horách môže byť v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a takmer celom Prešovskom a Žilinskom kraji. „Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ ozrejmil SHMÚ. Tvrdí, že predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.