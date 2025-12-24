Ježiško, Dedo Mráz aj poleno: Kto nosí európskym deťom vianočné darčeky?

Na Slovensku nosí darčeky pod stromček Ježiško, inde úradujú Dedo Mráz i Vianočné poleno. Paleta zázračných bytostí a predmetov, ktoré v Európe rozdávajú vianočné darčeky, je skutočne pestrá – niektoré sú známe, iné viac či menej zvláštne.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Predvianočné nešťastie vo Veľkých Kapušanoch si vyžiadalo TRI životy (†23, †31, †41): Jeden z mužov bol ČERSTVÝM OTCOM!
Veľký vianočný KVÍZ je tu: Ako dobre poznáte filmy a rozprávky, ktoré patria k sviatkom? Otestujte sa!
Slováci bez vianočných melódií neprežijú: Tu je TOP výber tých najlepších, hlasovaním môžete rozhodnúť o najlepšej!