Sára Štangelová ukázala intímne tehotenské fotky: „Nikdy som sa necítila silnejšia“

Influencerka Sára Štangelová sa krátko pred pôrodom podelila s fanúšikmi o výnimočné tehotenské fotografie, ktoré v sebe nesú silné emócie, ženskosť aj očakávanie nového života. Úprimné slová a intímne zábery dojali jej sledovateľov, ktorí jej zaplavili profil povzbudivými reakciami.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MIMORIADNE Vážna nehoda na D1: Za volantom mal sedieť vysoký policajný funkcionár! Išiel s majákom
Danko pritvrdzuje v kauze Epstein! Žiada od Lajčáka jasné odpovede! Aké dostával peniaze a výhody?