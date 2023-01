Martin Šmahel NALOŽIL hejterom: DRSNÝ odkaz komentujúcim… A STAČILO!

„Je to len môj názor, môžem si ho napísať,” či „Veď ste si to dali na Instagram, museli ste rátať s kritikou,” bránia sa ľudia na sociálnych sieťach, keď už nejakej tej celebrite "prasknú" nervy a rozhodne sa na nepríjemnú poznámku zareagovať. Ľudia totiž často zabúdajú na fakt, že aj oni sú len ľudia, majú svoj súkromný život a aj nejaké tie city.

Ľudia často nadobudnú dojem, že vďaka sociálnym sieťam si naozaj môžu dovoliť čokoľvek, a to aj maximálne drzé či nepríjemné poznámky, ktoré by človeku do očí nikdy nepovedali. No a kým niektoré známe osobnosti takýchto internetových hrdinov ignorujú, iní sa rozhodli dať ich do laty. K tej druhej skupine patrí aj Martin Šmahel.

Galéria fotiek (5) Martin Šmahel už má hejterov plné zuby

Zdroj: Instagram/martinsmahel

Ten sa rozhodol na negatívne komentáre zareagovať prostredníctvom videa a zráveň ich skrátka vymazávať. A má na to plné právo. Koniec-koncov, neexistuje žiadny dôvod, prečo by sa na svojom profile mal nechať akokoľvek urážať. To, že už má drzáňov na sociálnych sieťach naozaj plné zuby, dal najavo práve prostredníctvom spomínaného videa, kde "hejterom" poriadne naložil. Šmahel hovorí, že také zvratky, aké sú schopní ľudia vypustiť, by si nenechal ani pred domom, a tak nie je dôvod, prečo by si ich mal nechať na svojich sociálnych sieťach.

Jeho slová vo videu sú pomerne drsné, no zato absolútne výstižné. A mal by si ich vypočuť každý, kto sa ventiluje alebo si kráti unudené chvíle tým, že sa rozhodne urážať v podstate cudzieho človeka. Vypočujte si, čo Martin odkázal internetovým hrdinom!