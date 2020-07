Belohorcová si užívala s mužom: Ona bez mejkapu a on... Vlasto, kde máš tie ruky?!

Zuzana sa s Vlastimilom dala dokopy v roku 2007. O päť rokov neskôr si potom v tajnosti povedali áno. Majú spolu dve deti a klape im to doteraz.

Spoločne strávený čas si stále dokážu užívať. Dôkazom sú aj najnovšie fotografie na Instagrame. Zuzana dokonca nemala problém zverejniť, že si pohodu v manželovom náručí užívala bez mejkapu. A líčidlá na tvári jej naozaj ku kráse nechýbajú. Žiari totiž spokojnosťou.

A tiež to stále medzi nimi iskrí natoľko, že Vlastove ruky zablúdili na manželkin hrudník. „Kam dáva ten Vlastíček tie ručičky?” komentovala so smiechom jedna zo žien a nebola jediná, ktorá na to poukázala. Všetci sa zhodli na tom, že dvojici to spolu sekne, pôsobí stále zamilovane a ide z nej neskutočná energia.

Zdroj: Instagram ZB