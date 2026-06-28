10 rokov lásky sa rúca pred očami: Courteney Cox krachol vzťah s hudobníkom! Toto je dôvod

LOS ANGELES - Zdalo sa, že ich vzťah prežil všetky skúšky osudu. Herečka Courteney Cox a hudobník Johnny McDaid však po viac ako desiatich rokoch spoločného života definitívne ukončili svoj vzťah. Podľa viacerých zahraničných médií sa rozišli v priateľskom duchu, no dôvodom malo byť, že ich životné cesty sa postupne rozišli.
Po rokoch, počas ktorých patrili medzi najstabilnejšie hollywoodske páry, je ich láske koniec. Hviezda seriálu Priatelia Courtney Cox a člen skupiny Snow Patrol Johnny McDaid sa podľa magazínu People rozišli po viac ako desaťročí vzťahu. Hoci ani jeden z nich správu verejne nekomentoval, rozchod potvrdili zdroje blízke dvojici. Podľa nich nejde o dramatický koniec plný konfliktov – obaja sa vraj rozišli s rešpektom a naďalej im na sebe záleží.
Ich príbeh sa začal v roku 2013, keď sa zoznámili na večierku v dome Courteney Cox. Už o deväť mesiacov neskôr sa zasnúbili, no v roku 2015 prišiel prvý veľký otras – zásnuby zrušili a rozišli sa. O niekoľko mesiacov neskôr sa však dali opäť dokopy. Hoci už zásnuby nikdy neobnovili, vo vzťahu pokračovali a dlhé roky dokazovali, že aj láska na diaľku môže fungovať. McDaid žil prevažne v Londýne, zatiaľ čo Cox zostala v Kalifornii. Herečka v minulosti otvorene priznala, že prvý rozchod bol pre ňu mimoriadne bolestivý.
V podcaste Minnie Questions with Minnie Driver prezradila, že Johnny ju šokoval, keď ich vzťah ukončil hneď v prvej minúte partnerskej terapie. „Bola som v šoku. Boli sme zasnúbení a veľmi to bolelo,“ povedala vtedy. Zároveň však dodala, že práve táto skúsenosť jej pomohla osobnostne vyrásť a lepšie pochopiť samu seba aj svoje potreby vo vzťahoch.
Podľa najnovších informácií sa dvojica rozišla už koncom minulého roka, no správu sa podarilo utajiť niekoľko mesiacov. Priatelia páru tvrdia, že jednoducho začali žiť odlišné životy a rozhodli sa ísť každý vlastnou cestou. Naposledy ich spolu na verejnosti videli v septembri 2025 na tenisovom turnaji US Open. Tým sa uzatvára jedna z najdlhších a najdiskrétnejších hollywoodskych romancí posledných rokov.
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