Ďalší úlovok policajtov: V aute našli stovky balíčkov pašovaných cigariet

ZEMIANSKA OLČA - Policajti zo Zemianskej Olče v okrese Komárno odhalili kartóny pašovaných cigariet. V priebehu niekoľkých dní je to druhý veľký záchyt, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti pri kontrole vodiča vozidla Volkswagen Passat spozorovali v aute podozrivý náklad. Spolujazdkyňa uviedla, že kartóny patria jej a nachádzajú sa v nich cigarety bez kolku. Vo vozidle bolo päť kartónov, z ktorých každý obsahoval 50 balíčkov cigariet. Policajti obmedzili na osobnej slobode 53-ročnú ženu. Následne ju odovzdali príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu Finančnej správy.
Nelegálne balenia cigariet odhalili policajti zo Zemianskej Olče aj počas minulého týždňa. Vodiča vozidla Škoda Fabia zastavili a kontrolovali, pretože porušil dopravné predpisy. Počas kontroly si v aute všimli podozrivý náklad. Na zadných sedadlách i v kufri auta vodič prevážal desať kusov kartónov, v každom z nich sa nachádzalo 500 krabičiek cigariet. Všetky boli bez kolkového značenia.