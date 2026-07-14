Policajti v Trebišove zasiahli včas: Rýchla pomoc zachránila mužovi život

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
TREBIŠOV - Rýchlou reakciou policajtov v Trebišove sa podarilo zachrániť život mužovi, ktorý sa ocitol vo vážnej životnej situácii a bezprostredne potreboval pomoc. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajti boli vyslaní k oznámeniu o neznámom mužovi, ktorý sa nachádzal na pozemku rodinného domu v Trebišove. Po príchode zistili závažnosť situácie. „Hliadka okamžite zasiahla, mužovi poskytla predlekársku prvú pomoc a až do príchodu zdravotníkov kontrolovala jeho životné funkcie. Následne si ho v stabilizovanom stave prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla polícia.