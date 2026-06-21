TEROR v nákupnom centre: Mladík útočil nožom, hlásia mŕtveho a zranených!

MOSKVA - Jedna žena zomrela a ďalších päť ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom, ku ktorému došlo v sobotu popoludní v nákupnom centre v juhoruskom meste Krasnodar. Útočníkom bol 19-ročný miestny obyvateľ, ktorého spacifikoval svedok incidentu ešte pred príchodom polície. Informuje správa agentúry DPA a regionálny spravodajský portál kuban24.tv.
Polícia dostala hlásenie o mimoriadnej udalosti v nákupnom centre okolo 14.00 h miestneho času (13.00 h SELČ). Podľa gubernátora Krasnodarského kraja Veniamina Kondratieva mladý muž v priestoroch centra náhodne útočil na ľudí nožom. Jedna žena zomrela počas prevozu do nemocnice, päť ďalších osôb, vrátane pracovníka bezpečnostnej služby, utrpelo zranenia strednej závažnosti a boli prevezené do mestských a regionálnych nemocníc.
Spustil požiarny poplach
Polícia uviedla, že mladík pred útokom hodil do priestorov, kde sa nachádza detská zábavná zóna, pyrotechnické zariadenie, čím spustil požiarny poplach. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie v Krasnodarskom kraji začal trestné stíhanie pre vraždu a pokus o vraždu. Vzhľadom na správanie útočníka počas incidentu nariadil aj jeho psychiatrické vyšetrenie. Úrady bezprostredne nezverejnili informácie o možnom motíve útoku.