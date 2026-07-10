Desivý plán 13-ročného školáka: Na internet napísal, že vezme nože a bude bodať ľudí, zasiahla polícia!

DĚČÍN - Česká verejnosť a tamojšie bezpečnostné zložky sú na nohách po tom, čo vyplávali na povrch desivé informácie o plánoch len 13-ročného školáka. Podľa zistení kriminalistov mal chlapec z Děčínska na severe Čiech detailne pripravovať vražedný útok na náhodných ľudí. Polícia vyhodnotila jeho vyhrážky na internete ako bezprostrednú a reálnu hrozbu a zakročila skôr, než stihol chlapec zrealizovať svoj krvavý zámer.
O šokujúcom prípade informovala spravodajská stanica CNN Prima NEWS. Hrôzostrašný plán mal školák začať pripravovať na samom začiatku tohtoročných letných prázdnin. Na sociálnych sieťach a internete zdieľal príspevok, v ktorom otvorene varoval pred svojím konaním. Podľa svedkov oboznámených s priebehom vyšetrovania chlapec vo svojom statuse uviedol, že má doma pripravené nože a chystá sa vyjsť na ulice, kde bude bezhlavo bodať do okoloidúcich ľudí.
Hoci sa v prostredí internetu objavuje množstvo neoverených vyhrážok, v tomto prípade policajti nenechali nič na náhodu. Po analýze príspevku a operatívnych informáciách vyhodnotili situáciu ako akútnu a proti mladíkovi okamžite zasiahli. Vzhľadom na vek podozrivej osoby sú však vyšetrovatelia aj štátne zastupiteľstvo odmietajú poskytnúť presnejšie detaily o identite či o presnom mieste zásahu.
Okrem polície na prípade okamžite začali pracovať aj sociálni pracovníci z orgánu sociálno-právnej ochrany detí, vedenie školy, ktorú chlapec navštevoval, a špecializovaní detskí psychológovia. Ich hlavnou úlohou je analyzovať rodinné zázemie, v ktorom 13-ročný chlapec vyrastal, preskúmať jeho aktuálny psychický stav a určiť mieru jeho nebezpečnosti pre spoločnosť a okolie.
Keďže klasické väzenie u neplnoletých neprichádza do úvahy, o osude chlapca rozhodne špecializovaný súd na návrh prokurátora. Sudca má v takýchto prípadoch k dispozícii niekoľko zákonných opatrení. Školákovi môže nariadiť ochranné liečenie v uzavretej psychiatrické nemocnici, poslať ho do ústavnej výchovy, prípadne mu stanoviť prísne výchovné obmedzenia a zveriť ho pod dohľad probačného úradníka.