Na Facebooku si objednala nové zuby za 17 eur: Keď ich uvidela, prirovnala ich k cukríkom Haribo

LONDÝN – Chcela získať krajší úsmev bez drahej návštevy zubára. Namiesto vysnívaných zubov však dostala plastový výrobok, ktorý podľa jej slov vyzeral skôr ako detské cukríky. Dnes varuje ostatných, aby nenaleteli na podobné reklamy na sociálnych sieťach.
Päťdesiatosemročná Karen Soperová z Walesu sa rozhodla hľadať lacné riešenie svojich dlhoročných problémov so zubami. Všetky prirodzené zuby stratila približne pred dvadsiatimi rokmi v dôsledku ochorenia ďasien a odvtedy používala zubné náhrady, s ktorými však nebola spokojná. Často jej vypadávali a profesionálne ošetrenie si podľa vlastných slov nemohla dovoliť.
Pri prezeraní Facebooku ju zaujala reklama na takzvané tvarovateľné zubné náhrady na domáce použitie. Video v reklame zobrazovalo ľudí, ktorí s novými zubami bez problémov jedli jablká či kukuricu. Výrobok sľuboval jednoduché riešenie a sebavedomejší úsmev. Karen sa preto rozhodla objednať si ho za 14,99 libry, čo je približne 17 eur, píše The Sun.
Po doručení však prišlo veľké sklamanie. Namiesto produktu z reklamy našla v balíku tvrdý plastový výrobok, ktorý podľa nej pôsobil lacno a nekvalitne. Keď sa ho pokúsila nasadiť, okamžite jej vypadol z úst.
„Vyzerali presne ako cukríky v tvare zubov. Úprimne, tie Haribo vyzerajú krajšie,“ opísala svoju skúsenosť. Dodala, že výrobok sa vôbec nepodobal tomu, čo videla v reklamnom videu.
Karen tvrdí, že sa cítila oklamaná. Podľa nej musela byť výrobná cena minimálna a nerozumie, ako môže podobný produkt stáť toľko peňazí. Hoci suma nebola vysoká, mrzí ju, že naletela na zavádzajúcu reklamu.
Dnes sa rozhodla o svojej skúsenosti hovoriť verejne, aby upozornila ďalších ľudí na riziká nákupov zdravotníckych alebo kozmetických pomôcok cez sociálne siete. Podľa odborníkov by mali byť ľudia pri podobných ponukách obozretní a v prípade zubných problémov sa obrátiť na kvalifikovaných odborníkov. Dočasné riešenia zakúpené na internete totiž často nespĺňajú očakávania a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť aj ďalšie komplikácie.
Karen priznáva, že v minulosti si cez Facebook objednala viacero produktov a nemala problém. Táto skúsenosť ju však prinútila byť oveľa opatrnejšou. „Chcem len, aby sa na rovnaký trik nenachytali ďalší ľudia,“ odkázala.