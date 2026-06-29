Obrovská tragédia na Malte: Svetoznáma skalná brána sa zrútila priamo na mladého turistu (†26)!

MALTA - Svetoznámy skalný útes na maltskom ostrove Comino, známy ako „Bozkávajúce sa slony“ (Kissing Elephants), sa cez víkend kompletne zrútil. Masívne kamenné bloky padli priamo na prechádzajúci vodný skúter, na ktorom sedeli dvaja mladí ľudia. Incident, ktorý neprežil 26-ročný muž, vyvolal obrovský šok a spustil vyšetrovanie, nakoľko k pádu malo dôjsť bezprostredne po neopatrnom správaní iného turistu.
K nešťastiu došlo v sobotu v podvečerných hodinách na južnom pobreží malebného ostrova Comino, ktorý je vyhľadávanou atrakciou vďaka priezračnej vode a známym skalným útvarom. Podľa informácií britského denníka Daily Mail, ktoré sa opierajú o miestne médiá, tragédii predchádzal riskantný krok 32-ročného amerického dovolenkára. Ten sa rozhodol z ikonického prírodného oblúka skočiť priamo do mora.
Krátko po jeho skoku sa narušená statika kamenej formácie definitívne podvolila. V tom istom momente pod prírodným oblúkom na prenajatom vodnom skútri prechádzal 26-ročný čínsky turista spolu s 27-ročnou ženou rovnakej národnosti. Obrovské skaly sa zrútili priamo na nich.
Náraz zdemoloval vodný skúter a mladého muža ťažké balvany doslova prišpendlili k morskému dnu. Mladá žena, ktorá sedela za ním, utrpela vážne zranenia, no podarilo sa ju z vody vytiahnuť a okamžite transportovať do nemocnice. Podľa vyjadrenia lekárov je v stabilizovanom stave a jej zranenia nie sú život ohrozujúce. Američana, ktorý z útesu skočil, zachránila okoloidúca loď a vyviazol bez zranení.
Vojenskí potápači lokalizovali bezvládne telo 26-ročného mladíka už v nedeľu, no kvôli obrovskej váhe trosiek ho nedokázali z dna vyprostiť. Maltský Úrad civilnej ochrany musel na miesto povolať ťažkú techniku s obrovským žeriavom, ktorý balvany z morského dna nadvihol, až potom mohli potápači telo obete bezpečne vytiahnuť.
Skala bola prasknutá, chýbali však varovania
Miestny kayaker pre médiá potvrdil, že viditeľná, hlboká prasklina sa na obľúbenom oblúku objavila už približne pred dvoma týždňami. Napriek tomu, že bolo len otázkou času, kedy sa útvar zosype, úrady na mieste neosadili žiadne varovné signály či zákazy približovania sa pre lode a vodné skútre.
Miestny vyšetrujúci sudca už začal oficiálne vyšetrovanie s cieľom určiť presnú mieru zavinenia a zistiť, či bol skok amerického turistu priamym spúšťačom tejto katastrofy. Lokálne turistické asociácie vyjadrujú rodine zosnulého hlbokú sústrasť a hovoria o nepredstaviteľnej, zbytočnej tragédii, ktorá navždy zmenila tvár obľúbeného ostrova.