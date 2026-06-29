Etiketa na dovolenke: Odborníčka prezradila 10 zlozvykov, ktoré z vás okamžite spravia „typického turistu“

LONDÝN – Obsadené ležadlá, ponožky v sandáloch či hľadanie rezňa a hranoliek na druhom konci Európy. Odborníčka na etiketu upozornila na najčastejšie dovolenkové prehrešky, ktoré podľa nej kazia dojem z turistov a zbytočne priťahujú pozornosť.
Letná dovolenka má byť časom oddychu, objavovania nových miest a zážitkov. Podľa odborníčky na etiketu Laury Windsorovej si však mnohí dovolenkári so sebou balia aj návyky, ktoré ich okamžite prezradia a často nevzbudzujú práve najlepší dojem. Medzi najväčšie prehrešky podľa nej patria takzvané „vojny o ležadlá“, keď si hostia obsadzujú miesta pri bazéne uterákmi na dlhé hodiny dopredu.
Odborníčka však upozorňuje, že problémov je oveľa viac. Za jeden z najvýraznejších módnych prešľapov označila vysoké športové ponožky nosené k teniskám alebo dokonca k sandálom, píše The Sun. Rovnako kritizuje aj nosenie futbalových dresov mimo športových podujatí či výrazných tričiek s nápismi, ktoré podľa nej často priťahujú pozornosť nesprávnym spôsobom.
Laura Windsorová zároveň upozorňuje na zvyk mnohých turistov vyhľadávať v zahraničí výlučne jedlá z domova. Podľa nej je škoda cestovať stovky alebo tisíce kilometrov a následne každý deň jesť anglické raňajky, hamburgery, hranolky alebo iné známe jedlá. Ochutnávanie miestnej kuchyne považuje za jednu z najväčších radostí cestovania.
Pod paľbou kritiky sa ocitlo aj nadmerné pitie alkoholu. Podľa odborníčky sa mnohí dovolenkári po niekoľkých pohárikoch správajú hlučne, strácajú zábrany a vytvárajú nepríjemnú atmosféru pre ostatných návštevníkov. Dovolenka by podľa nej nemala byť len o vysedávaní v baroch s krajanmi, ale aj o spoznávaní miestnej kultúry.
Za premárnenú príležitosť označila aj pobyty, počas ktorých turisti neopustia areál all-inclusive rezortu. Hoci chápe pohodlie takýchto dovoleniek, upozorňuje, že ľudia tak často prichádzajú o možnosť spoznať históriu, tradície a autentickú atmosféru navštívenej krajiny.
Ďalším zlozvykom je balenie vlastných čajov, potravín alebo dokonca kuchynských zásob na dovolenku. Výskumy ukazujú, že mnohí Briti si na cesty berú obľúbené produkty z domu a časť z nich navštívi po prílete zahraničný fastfood ešte skôr, ako ochutná miestne jedlá. Laura Windsorová pritom odporúča dať šancu miestnym špecialitám a nápojom.
Podľa odborníčky by si mali dovolenkári dávať pozor aj na svoje správanie voči domácim. Za nevhodné považuje očakávanie, že každý bude automaticky hovoriť po anglicky. Aj niekoľko základných slov alebo pozdrav v miestnom jazyku podľa nej dokáže výrazne zlepšiť komunikáciu a ukazuje rešpekt voči krajine, ktorú človek navštívil.
Na zozname sa objavil aj ďalší typicky letný problém – spálená pokožka. Odborníčka upozorňuje, že mnohí dovolenkári strávia prvé dni na slnku bez dostatočnej ochrany a zvyšok pobytu potom trávia s bolestivou červenou pokožkou. Okrem zdravotných rizík to podľa nej nepôsobí práve elegantne.
Posledným prehreškom sú podľa nej pokrčené plastové nákupné tašky používané namiesto plážových tašiek. Hoci ide o praktické riešenie, na dovolenke podľa odborníčky nepôsobí práve najlepším dojmom.
Podstata jej rád je jednoduchá – dovolenka by nemala byť len presunom každodenných návykov do inej krajiny. Práve otvorenosť voči novým zážitkom, rešpekt k miestnym zvykom a ohľaduplnosť voči ostatným robia z cestovania skutočný oddych.