Pondelok29. jún 2026, meniny má Peter, Pavol, Petra, zajtra Melánia

Priznanie známej Slovenky: V 34 rokoch zistila, že je autistka!

Nika Vujisić
Nika Vujisić (Zdroj: Continental Film)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Nika Vujisić zverejnila osobné priznanie, v ktorom oznámila, že jej vo veku 34 rokov diagnostikovali poruchu autistického spektra.

„Som autistka. A zistila som to v 34 rokoch,“ uviedla na úvod svojho príspevku. Podľa Vujisić sa prvé podozrenie objavilo po tom, ako zverejnila príspevok o svojich netypických vlastnostiach. Ozvali sa jej psychológovia, rodičia autistických detí aj ľudia s autizmom, ktorí v jej opisoch rozpoznali podobné skúsenosti. Spočiatku ich reakcie odmietala. Myslela si totiž, že nespĺňa bežnú predstavu o autizme.

Známa influencerka mení život: V 34 rokoch ide študovať medicínu! Bude z nej… Fúh, sem sa ženy nehrnú Prečítajte si tiež

Známa influencerka mení život: V 34 rokoch ide študovať medicínu! Bude z nej… Fúh, sem sa ženy nehrnú

Ako sama píše, nemala pocit, že by mala problém so sociálnymi interakciami, komunikáciou či opakujúcim sa správaním. Postupne si však začala viac všímať vlastné správanie. Opisuje, že od detstva premýšľala nad tým, „ako by to urobil normálny človek“ a vedome sa učila reagovať spôsobom, ktorý od nej očakávalo okolie. Vujisić uvádza, že diagnózu ADHD poznala už dlhší čas. Až po nasadení liečby však podľa nej začali výraznejšie vystupovať vlastnosti, ktoré si dovtedy neuvedomovala.

Priznáva, že si začala analyzovať každodenné situácie a klásť si otázku, čo je z jej správania prirodzené a čo naopak vzniklo ako snaha zapadnúť medzi ostatných. Opisuje napríklad potrebu poriadku a rutiny, citlivosť na hluk či materiály oblečenia, ale zároveň aj vyhľadávanie nových podnetov a adrenalínu. Práve kombináciu týchto zdanlivo protichodných vlastností si to začala spájať s pojmom AuDHD, teda súbehom ADHD a autizmu. Rozhodla sa preto absolvovať odbornú diagnostiku u špecialistky na autizmus. Výsledok ju podľa vlastných slov prekvapil.

Priznanie víťazky Miss Slovensko: BULÍMIA, celý život som sa trýznila... OBAVY z budúcnosti! Prečítajte si tiež

Priznanie víťazky Miss Slovensko: BULÍMIA, celý život som sa trýznila... OBAVY z budúcnosti!

„Po troch hodinách rozhovoru mi povedala, že po desiatich minútach vedela, že som na spektre,“ napísala. Hoci už pred vyšetrením mala podozrenie, definitívna diagnóza v nej vyvolala silné emócie. Po odchode z ambulancie plakala a myslela na svoje mladšie ja, ktoré sa celé roky snažilo pochopiť, prečo sa cíti inak. Veľkú časť príspevku venuje fenoménu maskovania.

Tvrdí, že sa počas života naučila napodobňovať správanie ľudí okolo seba, vedome sa učila prejavovať emócie či reagovať v spoločenských situáciách tak, aby pôsobila prirodzene. Podľa nej si dlhé roky neuvedomovala, že nejde o spontánne správanie, ale o naučený spôsob fungovania. Celý jej príbeh si môžete prečítať nižšie.

Viac o téme: AutizmusNika Vujisić
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Alagič oslavovala narodeniny: Prekvapivé
Alagič oslavovala narodeniny: Prekvapivé slová od Rytmusovej mamy… ejha, tu sa bude plakať
Domáci prominenti
Miss Slovensko sa zasnúbila:
Miss Slovensko sa zasnúbila: Jej srdce si získal tento fešák!
Domáci prominenti
Natália Germani v seriáli
Natália Germani ohuruje v bikinách: Ešte viac ako VÔŇA MORA vás očarí krása jej tela!
Domáci prominenti
Diana Mórová
Mórová je prvou dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mórová je 1. dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Mórová je 1. dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Prominenti
Bekim ide s dcérkou dole schodmi
Bekim ide s dcérkou dole schodmi
Prominenti
Narodeninové video Jasminy Alagič so synčekom
Narodeninové video Jasminy Alagič so synčekom
Prominenti

Domáce správy

FOTO Slovensko prepísalo históriu: Padol
Slovensko prepísalo históriu: Padol absolútny teplotný rekord, teplomer ukázal neuveriteľné číslo
Domáce
Obrovská tragédia pri Svidníku:
Obrovská tragédia pri Svidníku: Nehoda kamiónu a osobného auta si vyžidala dve obete
Domáce
FOTO MIMORIADNE Ďalšia tragédia počas
MIMORIADNE Ďalšia tragédia počas horúčav: V Levoči sa utopil mladý muž
Domáce
TRAGÉDIA v Levoči: V areáli sa utopil mladý muž, polícia vyšetruje okolnosti
TRAGÉDIA v Levoči: V areáli sa utopil mladý muž, polícia vyšetruje okolnosti
Prešov

Zahraničné

Osudová chyba v extrémnych
Osudová chyba v extrémnych horúčavách: Žena zaspala pri bazéne, v nemocnici bojuje o život s popáleninami!
Zahraničné
undefined
Spojené štáty výrazne zvýšili pomoc Venezuele: Prispejú viac ako 300 miliónmi dolárov
Zahraničné
Vo Venezuele sú nezvestné
Horor vo Venezuele: Situácia je katastrofálna! Z trosiek domov sa už šíri mŕtvolný zápach
Zahraničné
Neďaleko Stonehenge archeológovia objavili
Neďaleko Stonehenge archeológovia objavili jeho staršiu malú verziu
dromedar.sk

Prominenti

Nika Vujisić
Priznanie známej Slovenky: V 34 rokoch zistila, že je autistka!
Domáci prominenti
Diana Mórová
Mórová je prvou dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Domáci prominenti
Filmový svet v smútku:
Filmový svet v smútku: Zomrela komediálna herečka... Podľahla rakovine
Zahraniční prominenti
Čierny deň pre umelecký
Čierny deň pre umelecký svet: Zomrel známy slovenský herec
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Suché a popraskané päty
Suché a popraskané päty môžu signalizovať zdravotný problém: Spoznajte, či sú tie vaše v poriadku
vysetrenie.sk
Myslela si, že sa
Myslela si, že sa jej len zasekol sendvič: Nevinný príznak odhalil zákernú rakovinu
Zaujímavosti
Ozempic mení viac než
Ozempic mení viac než len váhu: Pacienti hlásia zvláštny vedľajší účinok, ktorý vedcov prekvapil
Zaujímavosti
Budúcnosť zdravotníctva JE TU!
Budúcnosť zdravotníctva JE TU! V nemocnici víta pacientov robot s výrazným obočím a obratnými rukami
Zaujímavosti

Dobré správy

Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk

Ekonomika

Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!
Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!

Šport

Takýto prípad nemá obdobu: Slaviu Praha vyšetruje ministerstvo, hrozí jej nevídaný trest
Takýto prípad nemá obdobu: Slaviu Praha vyšetruje ministerstvo, hrozí jej nevídaný trest
Chance liga
FK Crvena Zvezda Belehrad – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
FK Crvena Zvezda Belehrad – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
Slovensko
Tvrdil, že zostáva pracovať: Po zahanbujúcom neúspechu na MS napokon rezignoval lodivod Česka
Tvrdil, že zostáva pracovať: Po zahanbujúcom neúspechu na MS napokon rezignoval lodivod Česka
MS vo futbale
Brazília – Japonsko: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Brazília – Japonsko: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale

Auto-moto

NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
Doprava
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
Predstavujeme
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Doprava
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Vyhorenie v práci rastie, ale zamestnanci neodchádzajú. Dôvod vás prekvapí!
Vyhorenie v práci rastie, ale zamestnanci neodchádzajú. Dôvod vás prekvapí!
Vyhorenie
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Prostredie práce
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
Hľadám prácu
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
O práci s humorom

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Rady a tipy
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Rady a tipy

Technológie

Windows 11 dostal aktualizáciu, ktorá mení roky nenávidenú vec. Reštarty ťa už nemajú otravovať v najhoršej chvíli
Windows 11 dostal aktualizáciu, ktorá mení roky nenávidenú vec. Reštarty ťa už nemajú otravovať v najhoršej chvíli
Windows
Európu sužuje najteplejšia a najvlhkejšia vlna horúčav v dejinách: Ide o vražednú kombináciu, ktorá si už teraz vyberá daň
Európu sužuje najteplejšia a najvlhkejšia vlna horúčav v dejinách: Ide o vražednú kombináciu, ktorá si už teraz vyberá daň
Veda a výskum
Prečo ti s vekom rastie brucho, aj keď ješ a hýbeš sa podobne ako predtým? Vedci našli možnú odpoveď
Prečo ti s vekom rastie brucho, aj keď ješ a hýbeš sa podobne ako predtým? Vedci našli možnú odpoveď
Veda a výskum
Vyššie platy zabrali. Japonsko zastavilo náborovú krízu do armády
Vyššie platy zabrali. Japonsko zastavilo náborovú krízu do armády
Správy

TN LIVE

Historický rekord na Slovensku. Teplota prvýkrát vystúpila na 41 stupňov Celzia
Historický rekord na Slovensku. Teplota prvýkrát vystúpila na 41 stupňov Celzia
Domáce
Vyhnala ma aj mediálna kampaň plná poloprávd a fabulácií. Tréner Koubek po MS na lavičke Česka skončil
Vyhnala ma aj mediálna kampaň plná poloprávd a fabulácií. Tréner Koubek po MS na lavičke Česka skončil
Šport
Šiel sa okúpať, domov sa už nevráti. V Levoči sa utopil 25-ročný muž
Šiel sa okúpať, domov sa už nevráti. V Levoči sa utopil 25-ročný muž
Domáce
Najnáročnejší víkend v histórii. Leteckí záchranári mali rekordný počet zásahov
Najnáročnejší víkend v histórii. Leteckí záchranári mali rekordný počet zásahov
Domáce

Bývanie

Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla

Pre kutilov

Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam záleží na intimite viac, než dávajú najavo: Pre koho je sex vo vzťahu absolútne kľúčový?
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam záleží na intimite viac, než dávajú najavo: Pre koho je sex vo vzťahu absolútne kľúčový?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská tragédia pri Svidníku:
Domáce
Obrovská tragédia pri Svidníku: Nehoda kamiónu a osobného auta si vyžidala dve obete
MIMORIADNE Ďalšia tragédia počas
Domáce
MIMORIADNE Ďalšia tragédia počas horúčav: V Levoči sa utopil mladý muž
Osudová chyba v extrémnych
Zahraničné
Osudová chyba v extrémnych horúčavách: Žena zaspala pri bazéne, v nemocnici bojuje o život s popáleninami!
Extrémne počasie udrelo v
Domáce
Extrémne počasie udrelo v plnej sile: Košice zasiahla divoká smršť, v Čechách vyhlásili vysoké nebezpečenstvo!

Ďalšie zo Zoznamu