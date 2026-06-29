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V prehriatom hangári uhynuli stovky kurčiat: Hasiči pomáhali ochladzovať strechu

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(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
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TASR

HÁJ - Hasiči z Moldavy nad Bodvou zasahovali v katastri obce Háj v okrese Košice-okolie, kde sa v dôsledku extrémnych horúčav prehrial hangár s približne 20.000 kusmi kurčiat. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, ešte pred ich príchodom uhynulo viac ako 500 kusov hydiny.

„Hasiči preto okamžite začali skrápať strechu objektu vodou, aby znížili teplotu, a pokračovali až do času, kým si majiteľ nezabezpečil vlastné prostriedky na ochladzovanie,“ dodali z HaZZ.

V prehriatom hangári uhynuli
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
Na mieste pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Turne nad Bodvou a Turnianskej Novej Vsi. Tí zriadili čerpacie miesto z neďalekého potoka, dopĺňali vodu do cisterien a pokračovali v skrápaní objektu. Dobrovoľní hasiči zostali na mieste aj naďalej a pomáhajú pri záchrane zvierat.
V prehriatom hangári uhynuli
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)

Viac o téme: HangárKurenceOchladzovanie
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