Twiins-ky zažiarili na červenom koberci: Chýbal tam... jeden tajomný muž!

KOŠICE - Pre Twiins-ky to bola premiéra! I keď sa konal už 32. ročník festivalu, oni sa na IFF Art Film ocitli prvýkrát. A ako ináč - vo vyzývavých a naprehliadnuteľných šatách.
Daniela a Veronika Nízlové z dua Twiins si to nedávno zamierili Košíc, kde sa odohrával už 32. ročník IFF Art Film. Hneď prvý deň si stihli pozrieť jeden film a určite nezostali len pri tomto počte. Na červenom koberci zažiarili v ostro červených šatách, ktoré sa líšili len v inom odtieni tejto farby.„Chcela som niečo pestré, nech nechodíme stále v čiernych farbách alebo v niečom mdlom...“
Keď bol však témou fimový festival, tak aký žáner? „Mám rada skôr komédie, niečo oddychové... horory určite nie ani ťažké psychologické drámy... nejaká romatnická komédia alebo dokument,“ zhodli sa sestry, ktoré zverili svoje deti do opatery rodičov či Matúša Kolárovského, otca Veronikinej dcérky Nei. „Je to ľahšie, keď sú trošku od seba... lebo keď sú spolu, sú také čertice,“ priznali speváčky. Veronika priznala, že Matúš je starostlivý otec a Nea ho priam zbožňuje. „Je starší a zodpovednejší,“ povedala Veronika na Matúšovu adresu, ktorý sa dcérke venuje viac ako v minulosti.
Aj keď dcéry Twiins-iek vyrastajú spolu takmer ako sestry, každá je - samozrejme - iná. Kým Nea inklinuje k umeniu, Linda zdedila športové gény. „Dosť dobre jej ide gymnastika, je veľmi ohybná, na ktorýkoľvek šport ju dáme, tak jej to pôjde, všetko čoho sa chytí, jej ide,“ potvrdila Daniela. Reč však padla aj na osobný život Twiins-iek. Pred pár mesiacmi priznali, ze nebývajú spolu a naznačili, že v živote Daniely funguje utajený muž. „Už naposledy som sa vyjadrila a nič sa nezmenilo,“ narážala na rozhovor z januára. Prečo ho teda stále tají...?