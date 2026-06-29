Mochovce sú o krok bližšie k plnej prevádzke: Štvrtý blok dostal povolenie na spustenie

BRATISLAVA - Dnes má Slovenská republika právo na hrdosť. Pretože predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR dnes odovzdala povolenie na sprevádzkovanie 4. bloku JE Mochovce, vyhlásil predseda vlády SR na tlačovej konferencii. Po ukončení skúšok a dosiahnutí plného výkonu sa štvrtý blok zaradí medzi kľúčové zdroje elektriny na Slovensku na nasledujúce desaťročia.
"Slovensko je v jadre svetová špička. Stali sme sa svetovým lídrom. Nie sme len lídrami vo výrobe elektrickej energie z jadra, ale lídrami aj v skúsenostiach," vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico v Jadrovej elektrárni Mochovce a neprajníkom odkázal, aby sa prišli do Mochoviec pozrieť a aby videli, čo táto krajina a ľudia na Slovensku dokázali urobiť.
Rozhodnutie dokončiť 3. a 4. blok atómovej elektrárne padlo v roku 2008 počas prvej vlády Roberta Fica. Celkové náklady výstavby nového bloku dosiahli sumu 6,7 miliardy eur a výkon tohto bloku bude dosahovať okolo 470 megawattov.
"Keď má krajina dostatok energetických zdrojov, tak sa môže cítiť bezpečná. Nejde len o zbrane, ide o to, či má krajina dostatok elektrickej energie, bez ktorej nevyrobíte nič. Elektrinu musíte mať," uviedol predseda vlády, ktorý sa všetkým poďakoval za realizáciu takejto obrovskej stavby.
Spustením 4. bloku v Mochovciach sa Slovensko posúva na absolútny vrchol svetovej jadrovej energetiky. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny dosahujeme úroveň 77,5 %, čím predbiehame aj Francúzsko (67 %) - dlhodobý symbol jadrovej dominancie v Európe.
Ide o historický míľnik, ktorý Slovensko radí medzi krajiny najintenzívnejšie využívajúce jadrovú energiu na svete, nielen absolútnymi číslami, ale najmä v prepočte na veľkosť ekonomiky a potreby krajiny. Štvrtý blok dopĺňa tretí blok, ktorý je v prevádzke od roku 2023, a spolu s ostatnými jadrovými zdrojmi výrazne posilňuje schopnosť Slovenska pokrývať domácu spotrebu vlastnou výrobou.