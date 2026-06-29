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Mochovce sú o krok bližšie k plnej prevádzke: Štvrtý blok dostal povolenie na spustenie

Na snímke zľava predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie Slovensk Zobraziť galériu (3)
Na snímke zľava predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie Slovensk (Zdroj: TASR/ Henrich Mišovič)
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TASR

BRATISLAVA - Dnes má Slovenská republika právo na hrdosť. Pretože predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR dnes odovzdala povolenie na sprevádzkovanie 4. bloku JE Mochovce, vyhlásil predseda vlády SR na tlačovej konferencii. Po ukončení skúšok a dosiahnutí plného výkonu sa štvrtý blok zaradí medzi kľúčové zdroje elektriny na Slovensku na nasledujúce desaťročia.

"Slovensko je v jadre svetová špička. Stali sme sa svetovým lídrom. Nie sme len lídrami vo výrobe elektrickej energie z jadra, ale lídrami aj v skúsenostiach," vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico v Jadrovej elektrárni Mochovce a neprajníkom odkázal, aby sa prišli do Mochoviec pozrieť a aby videli, čo táto krajina a ľudia na Slovensku dokázali urobiť.

Štvrtý blok JE v Mochovciach môže byť pripojený do elektrickej siete v auguste (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Rozhodnutie dokončiť 3. a 4. blok atómovej elektrárne padlo v roku 2008 počas prvej vlády Roberta Fica. Celkové náklady výstavby nového bloku dosiahli sumu 6,7 miliardy eur a výkon tohto bloku bude dosahovať okolo 470 megawattov.

"Keď má krajina dostatok energetických zdrojov, tak sa môže cítiť bezpečná. Nejde len o zbrane, ide o to, či má krajina dostatok elektrickej energie, bez ktorej nevyrobíte nič. Elektrinu musíte mať," uviedol predseda vlády, ktorý sa všetkým poďakoval za realizáciu takejto obrovskej stavby.

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie Slovenských elektrární.
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Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie Slovenských elektrární.  (Zdroj: FOTO TASR/Henrich Mišovič)
Podľa slov premiéra dnes Európska únia prechádza renesanciou jadra. "Obrovské požiadavky, ktoré prichádzajú z priemyslu, z rozvoja umelej inteligencie a z iných oblastí, sa dajú naplniť len vtedy, ak budeme vyrábať elektrickú energiu z jadra," zdôraznil Robert Fico a dodal, že 85 % elektrickej energie na Slovensku tvorí čistá energia. "Máme interkonektory so všetkými susedmi. Môžeme byť vzorom nielen pre Európu, ale aj pre celý svet," skonštatoval.

Spustením 4. bloku v Mochovciach sa Slovensko posúva na absolútny vrchol svetovej jadrovej energetiky. V pomere výroby elektriny z jadra voči celkovej spotrebe krajiny dosahujeme úroveň 77,5 %, čím predbiehame aj Francúzsko (67 %) - dlhodobý symbol jadrovej dominancie v Európe.

Na snímke sprava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie Slovenských elektrární.
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Na snímke sprava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie Slovenských elektrární.  (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Ide o historický míľnik, ktorý Slovensko radí medzi krajiny najintenzívnejšie využívajúce jadrovú energiu na svete, nielen absolútnymi číslami, ale najmä v prepočte na veľkosť ekonomiky a potreby krajiny. Štvrtý blok dopĺňa tretí blok, ktorý je v prevádzke od roku 2023, a spolu s ostatnými jadrovými zdrojmi výrazne posilňuje schopnosť Slovenska pokrývať domácu spotrebu vlastnou výrobou.

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