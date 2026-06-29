Masaker v Nemecku má desivé pozadie: Strelec vraždil pre rodinný spor o trojmesačnú dcéru

BERLÍN/STADE - Motívom strelca zo severonemeckého mesta Stade boli podľa dolnosaskej ministerky vnútra Daniely Behrensovej rodinné spory, čin nemal politický motív. Povedala to dnes na tlačovej konferencii po útoku, ktorého obeťami sa stalo šesť ľudí. Šéfka policajného riaditeľstva v Lüneburgu Kathrin Schuolová uviedla, že strelcom bol 45-ročný nemecký občan s tureckými koreňmi. Viedol spor o starostlivosť o trojmesačnú dcéru.
Polícia informácie o streľbe v sociálnom zariadení v meste Stade dostala dnes okolo poludnia. V budove v ulici Dankersstrasse sú okrem iného bytové jednotky pre matky s deťmi.
Štyri osoby boli po príchode polície už po smrti. Piatu sa záchranári pokúsili oživiť, no zraneniam podľahla. Šiesta zranená osoba zomrela v nemocnici. Žiadny ďalší človek strelné zranenia neutrpel, uviedli zástupcovia polície na tlačovej konferencii. Všetky obete streľby sú dospelé - štyri ženy a dvaja muži. Ministerka Behrensová doplnila, že išlo o zamestnancov sociálneho centra alebo úradu pre starostlivosť o deti a mládež. Osoby, ktoré v sociálnom centre bývali, medzi mŕtvymi nie sú.
Strelcom je podľa Behrensovej 45-ročný muž, ktorý sa narodil v Nemecku a má turecké korene. So svojou ženou viedol spor o starostlivosť o trojmesačnú dcéru. Obe žili v centre v Stade, kde sa dnes malo odohrať stretnutie, na ktorom sa malo jednať o ďalšom osude dievčaťa. Podozrivý muž sa z miesta činu pokúsil ujsť vozidlom, polícia ho zadržala. Zadržala tiež ženu, ktorá s ním bola vo vozidle. Taktiež manželka podozrivého je teraz pri výsluchu, uviedla Schuolová.
Stade má necelých 50.000 obyvateľov a leží na rieke Labi 40 kilometrov západne od Hamburgu v spolkovej krajine Dolné Sasko.