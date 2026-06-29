Nečakaný krok vdovy Ivany: Vymazala Gottovo meno! Dôvodom má byť Charlotte

PRAHA - Presne 11 rokov od momentu, keď Ivana Gottová (50) a legendárny Karel Gott (†80) založili rodinnú spoločnosť, ktorá zastupovala „Slavíka“ na českom aj svetovom trhu, prichádza zásadná zmena. Z názvu firmy totiž zmizlo spevákovo krstné meno!
Pôvodná spoločnosť Karel Gott Agency sa po novom oficiálne volá už len Gott Agency, s. r. o. A dôvod? Má ísť o nové smerovanie rodinnej značky a najmä podporu kariéry ich dcéry Charlotte.
Mladá speváčka totiž len nedávno odštartovala vlastnú hudobnú dráhu. Na konte má svoj debutový singel In Too Deep a krátko nato pridala aj novinku I Could Be Mine, ku ktorej už stihla natočiť aj videoklip.
Charlotte Gottová provokuje! VIDEO Zmyselné zábery pri bazéne a veľké plány: Takto chce dobyť svet
Podľa informácií z prostredia rodiny má byť cieľom Ivany Gottovej presmerovať aktivity firmy práve na rozbiehajúcu sa kariéru ich najstaršej dcéry. K zmene názvu došlo už 20. apríla, teda len pár dní pred Charlottinými dvadsiatymi narodeninami, ktoré sprevádzal aj hudobný debut a oznámenie práce na prvom albume.
Zmena prebehla aj oficiálne v obchodnom registri, píše český denník Aha!. Notárka zapísala úpravu zakladateľskej listiny, podľa ktorej sa obchodná firma mení na Gott Agency, s. r. o. Meno „Karel“ tak z názvu spoločnosti definitívne zmizlo po dohode Ivany Gottovej s oboma dcérami, ktoré spolu s ňou zdedia práva k odkazu legendárneho speváka.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%