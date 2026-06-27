Lucie Bílá skončila v nemocnici: Zrušený koncert a šok pre fanúšikov!

PRAHA - Európu sužujú extrémne horúčavy a ich následky sú čoraz vážnejšie. Svoje o tom vie aj česká spevácka legenda Lucia Bílá (60), ktorá pre náhlu zdravotnú indispozíciu musela zrušiť plánované vystúpenie na Zámockých slávnostiach v Šluknove. Situácia bola natoľko vážna, že skončila až v nemocnici!
Niekolkonásobná držiteľka zlatého slávika sa mala predstaviť na očakávanom podujatí, no extrémne teploty jej zdravie poriadne potrápili. Organizátori tak museli konať rýchlo a vystúpenie presunuli až na rok 2027. Zvyšok programu festivalu však zostáva bez zmien.
Speváčka sa k situácii vyjadrila so sklamaním, no zároveň odkázala fanúšikom povzbudivý odkaz:
„Bohužiaľ zo zdravotných dôvodov nemôžem doraziť, o to viac sa teším na budúci rok. Majte sa krásne a prosím, dávajte na seba pozor,“ povedala Bílá pre Denik.cz.
Fanúšikovia tak musia na jej vystúpenie čakať ešte dlhé mesiace. Jedno je však isté – horúčavy si v Európe vyberajú čoraz tvrdšiu daň a nevyhli sa ani jednej z najväčších hviezd česko-slovenskej scény.
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