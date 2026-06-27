Najsexi futbalistka sa zasnúbila: FOTO Dostala obrovský diamantový prsteň

LEICESTER - Romantická dovolenka sa zmenila na životný okamih. Švajčiarska futbalistka Alisha Lehmann prijala žiadosť o ruku od svojho partnera Montela McKenzieho, ktorý ju prekvapil prsteňom s veľkým diamantom.
Romantické prekvapenie počas spoločnej dovolenky
Švajčiarska reprezentantka Alisha Lehmann, ktorú médiá často označujú za jednu z najatraktívnejších futbalistiek sveta, sa zasnúbila. O ruku ju požiadal jej partner Montel McKenzie počas spoločnej dovolenky, keď pred ňou pokľakol na romantickom mieste.
Útočníčka anglického Leicesteru City sa o radostnú novinku podelila aj so svojimi fanúšikmi na Instagrame. K fotografiám zo zásnub pridala stručný, no výstižný odkaz: „Navždy a naveky.“
Obrovský diamant a emotívna reakcia
Na zverejnených záberoch je vidieť, ako Alisha v elegantných čiernych šatách neveriacky zakrýva tvár rukami. O niekoľko sekúnd neskôr objíma svojho partnera a obaja si spoločne prezerajú zásnubný prsteň s veľkým diamantom.
Lehmann patrí medzi najsledovanejšie futbalistky na sociálnych sieťach. Na Instagrame ju sleduje približne 16 miliónov ľudí, ktorých pravidelne oslovuje fotografiami zo športového aj súkromného života.
Gratulácie od hviezd Love Islandu
Pod príspevkom sa okamžite objavili desiatky gratulácií. Medzi prvými reagovali aj bývalí účastníci reality šou Love Island, v ktorej sa McKenzie v minulosti preslávil.
Nas Majeed napísal: „Moji obľúbenci. Gratulujem.“ Pridali sa aj Biggs Chris či Tyrique Hyde, ktorí dvojici zaželali veľa šťastia.
O zásnubách sa špekulovalo už niekoľko týždňov
Fanúšikovia začali o svadbe špekulovať už v máji. Dvojicu totiž fotografi zachytili pri návšteve klenotníctva. McKenzie navyše na sociálnych sieťach zverejnil emotikon zámku a kľúča, čím ešte viac podporil dohady, že pripravuje žiadosť o ruku. Nie je známe, či sa Alisha podieľala na výbere zásnubného prsteňa.
Láska nabrala rýchly spád
Dvojica svoj vzťah oficiálne potvrdila v januári tohto roka. Odvtedy sa ich románik rozvíjal mimoriadne rýchlo. Obaja sa stretávajú aj pri projekte Baller League. Lehmann tam vedie tím MVPs United, zatiaľ čo McKenzie zaň nastupuje ako hráč.
Zdroj z ich okolia už skôr prezradil, že medzi nimi preskočila iskra prakticky okamžite. „Hneď si padli do oka a začali spolu tráviť čas. Alisha ho pravidelne pozývala na víkendové pobyty do svojho apartmánu v Come. Spočiatku si všetci mysleli, že pôjde len o krátky románik, no dnes sú za nich všetci úprimne šťastní,“ uviedol podľa Daily Star.
Za sebou má známy futbalový vzťah
Lehmann bola predtým štyri roky partnerkou brazílskeho futbalistu Douglasa Luiza. Ich vzťah sa skončil minulý rok. Obaja pritom v roku 2024 prestúpili do Juventusu. Alisha následne pomohla ženskému tímu získať titul v talianskej Serie A.
McKenzie priznal, že mu partnerka pomohla aj na ihrisku
Montel McKenzie sa preslávil účasťou v Love Islande v roku 2023. Do vily vstúpil ako nový súťažiaci a vytvoril pár s Leah Taylorovou. Zo šou však vypadol po 38 dňoch.
Druhú šancu dostal začiatkom roka 2025 v sérii Love Island All Stars, no tentoraz v súťaži vydržal iba päť dní. Počas spoločného pôsobenia v Baller League ocenil aj futbalové rady svojej partnerky. „Alisha futbalu rozumie, pretože ho sama hrá. Dávali sme na jej názory a hovorila nám, čo môžeme zlepšiť,“ povedal.
Priznal tiež, že ich vzťah sa rozvíjal postupne. „Väčšinu sezóny sme spolu ešte nechodili. Začalo sa to až približne v jej druhej polovici. Keď sme sa však dali dokopy, hral som oveľa lepšie. Vedel som, že ma sleduje z postrannej čiary, a to ma motivovalo podať čo najlepší výkon. Je to podobný pocit, ako keď vás povzbudzuje rodina alebo blízki priatelia.“