Šokujúci ZVRAT: Žena (38) mala obťažovať o dvadsať rokov mladšieho tínedžera, hrozila jej BASA, ale ...

PALMA/MAGALUF – Prípad, ktorý minulý rok vyvolal pozornosť na Malorke, sa skončil nečakaným obratom. Írska turistka, ktorá mala v hotelovej saune sexuálne obťažovať o takmer dvadsať rokov mladšieho Švéda, sa napokon priznala. Hoci jej hrozilo väzenie, súd prípad uzavrel finančným trestom.
Tridsaťosemročná Írka čelila obvineniu zo sexuálneho napadnutia po incidente, ku ktorému malo dôjsť 3. júna 2025 v štvorhviezdičkovom hoteli Martinique v letovisku Magaluf na španielskom ostrove Malorka. V tom čase bola na dovolenke spolu so svojím manželom.
Žena pôvodne trvala na svojej nevine a ešte začiatkom roka deklarovala, že sa chce pred súdom očistiť. Predbežné rokovania medzi obhajobou a prokuratúrou sa podľa portálu Daily mail skončili bez dohody a zdalo sa, že prípad bude pokračovať riadnym súdnym procesom.
Zvrat v deň procesu
V deň plánovaného pojednávania však prišiel nečakaný zvrat. Obžalovaná sa prostredníctvom videokonferencie priznala k vine a pristúpila na dohodu s prokuratúrou. Za svoje konanie dostala pokutu vo výške 2 700 eur a poškodenej strane musí zaplatiť odškodné vo výške 500 eur. Pôvodne jej pritom hrozil trest odňatia slobody na 18 mesiacov.
Žena sa nemusela osobne dostaviť na súd v Palme, hlavnom meste Malorky, a pojednávania sa zúčastnila na diaľku.
K incidentu došlo v tureckom parnom kúpeli, vraj malo ísť o nedorozumenie
Podľa obžaloby sa žena v hotelovej saune zoznámila s 18-ročným švédskym turistom. Následne sa mali presunúť do tureckého parného kúpeľa, kde sa podľa prokuratúry odohral samotný incident.
Vyšetrovatelia tvrdili, že žena využila situáciu, keď boli v miestnosti sami, a bez súhlasu mladíka sa dotýkala jeho genitálií. Mladík podľa obžaloby opakovane povedal „nie“ a následne z miestnosti odišiel. Práve poškodený následne upozornil personál hotela, ktorý privolal políciu.
Obhajoba od začiatku argumentovala tým, že išlo o nesprávne pochopenie situácie. Žena podľa svojho právnika verila, že mladík o ňu prejavuje záujem. Podľa zdrojov blízkych prípadu obžalovaná priznala, že sa muža dotkla, zároveň však tvrdila, že ruku okamžite stiahla po tom, ako jej dal najavo nesúhlas.
Jej advokát Joan Arbos ešte v marci uviedol, že klientka nepovažuje svoje konanie za trestný čin a verí, že išlo len o nedorozumenie.
Jednu noc strávila v cele
Po minuloročnom incidente žena strávila jednu noc v policajnej cele. Následne ju sudca prepustil na slobodu a umožnil jej návrat do Írska až do ukončenia vyšetrovania. Polícia uviedla, že po príchode na miesto bol švédsky turista viditeľne rozrušený. Po vykonaní prvotných úkonov ženu zadržali a odovzdali súdu.
V Španielsku pritom platí, že pri prvopáchateľoch sa tresty odňatia slobody do dvoch rokov často podmienečne odkladajú. V tomto prípade sa však proces skončil dohodou o vine a treste a finančnou sankciou.