Dojímavé osudy so šťastným koncom: TOTO sú 3 najkrajšie príbehy z útulku Pes v núdzi!

Situácia v slovenských útulkoch je dlhodobo náročná a pomoc v nich hľadá veľa psích osudov. Pritom stačí málo, aby sa zo psíka stal psík, o ktorého je dobre postarané. Prečítajte si tri dojímavé príbehy, ktoré sú dôkazom, že každá pomoc má skutočný zmysel.
Dôvodov, prečo sa psík ocitne bez domova, je veľa – od straty majiteľa či nečakanej zmeny v rodine až po nezodpovedný prístup ľudí. Útulok je však pre tieto zvieratá kľúčovou prestupnou stanicou, kde dostanú potrebnú opateru a čas na to, aby si ich našiel ten správny človek.
Jedným z takýchto miest je aj nezisková organizácia Pes v núdzi, ktoré na Slovensku funguje už 18 rokov. Za tento čas pomohli stovkám psov získať šancu na nový začiatok. Ich poslaním je vrátiť psom dôstojnosť a nájsť im rodinu, kde už nebudú len dočasnými obyvateľmi.
Jedna zo zakladateliek OZ Pes v núdzi, Romana Klimeková, vybrala tri príbehy, ktoré sú dôkazom, že pomáhať psom má zmysel.
Belko
Belko sa do útulku dostal v máji 2024 po tom, čo ho Regionálna veterinárna a potravinová správa odobrala z nevhodných podmienok. Po smrti svojej majiteľky striedal majiteľov a skončil na krátkej reťazi bez adekvátnej starostlivosti.
V útulku po dlhom čase zažil pokoj, pravidelný prísun jedla, psích kamarátov a každodennú pozornosť. Belko je jeden z tých psov, ktorí vám rýchlo prirastú k srdcu, aj preto si hneď v auguste 2024 našiel svoju rodinu. Dnes je z neho milovaný člen domácnosti a po všetkom, čím si prešiel, konečne patrí niekam, kde ho majú radi.
Ťapka
Ťapka sa našla v máji 2024 v záhradkárskej oblasti. Bola schovaná pod naukladaným drevom, vystrašená a vyčerpaná, s čerstvo odseknutou časťou chvosta a srsťou plnou kliešťov. Po príchode do útulku ju čakala amputácia nezachrániteľného chvostíka a zotavovanie. Napriek tomu nestratila dôveru v ľudí.
V útulku strávila len niekoľko mesiacov. Už v júli 2024 si ju všimla jej nová rodina. Dnes žije v Prahe a jej život vyzerá úplne inak – z vystrašeného a zanedbaného psíka je milovaný rodinný spoločník.
Maco
Maco sa do útulku dostal v decembri 2022 po tom, čo bol odobratý z nevhodných podmienok na Orave. Väčšinu života prežil priviazaný na krátkej reťazi o traktor – bez pohybu, bez kontaktu s ľuďmi a bez skutočnej starostlivosti.
Keď prišiel do OZ Pes v núdzi, potreboval čas na fyzickú, ale najmä na psychickú regeneráciu. V útulku postupne objavil slobodu pohybu aj ľudskú blízkosť. Po viac než dvoch rokoch si našiel domov v rodine pri Bratislave, kde má aj psieho kamaráta.
Všetky tieto radostné osudy by sa nezaobišli bez podpory ľudí, ktorým život zvierat nie je ľahostajný. Práve v tomto období môžete aj vy jednoduchým rozhodnutím ovplyvniť, koľko ďalších psov dostane šancu na nový začiatok. Vaše 2 % z daní sú totiž pre útulky kľúčovým zdrojom prežitia.
Tento rok bude vaša pomoc navyše ešte výraznejšia. Pes v núdzi spojil sily s OZ Šťastné labky, aby spoločne zabezpečili všetko potrebné pre chlpáčov v oboch útulkoch naraz. Ak chcete urobiť psíkom v útulku radosť, kompletný návod s potrebnými tlačivami nájdete na stránke Pes v núdzi.
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