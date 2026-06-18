Tatérka Beláková opäť na Slovensku a sama: Snúbenica ostala v Amerike! Koniec rozprávke?

BRATISLAVA - Nervozita a nečakaný skrat v tom najdôležitejšom momente! Uznávaná slovenská tatérka Ivana Beláková, ktorej umenie obdivujú aj tie najväčšie hollywoodske hviezdy, prežíva v súkromí krásne obdobie. Po tom, čo našla svoju životnú lásku po boku exotickej Veroniky, prišlo na rad veľké životné rozhodnutie.
Po dlhých siedmich rokoch harmonického vzťahu sa známa tatérka rozhodla pre obrovský životný posun a na ruku jej priateľky Veroniky pribudol zásnubný prstienok. Kedy však zazvonia svadboné zvony, je otázne. „Svadba bude, keď mi to napadne, ja som spontánny typ človeka,“ reaguje s úsmevom. Aj keď samotný akt žiadania o ruku chcela mať premyslený do posledného detailu, realita ju totálne prevalcovala. „Bola som neskutočne nervózna. V živote by mi nenapadlo, ako sa budem cítiť. Baby by mali zavrieť očko nad chalanmi, keď to nespravia tak, ako si predstavovali, lebo ja som to spravila asi len na 20 % ako som si myslela, že to spravím,“ sype si popol na hlavu známa Slovenka.
Scenár, ktorý mala v hlave, totiž vyhorel na plnej čiare kvôli jej vlastnej nedočkavosti a emóciám, ktoré nedokázala udržať na uzde. „Ja som mala pekne naplánované, že šampanské, mali sme aj špeciálne miesto... A už po ceste, ako som išla, som to nevydržala. Úplne na inom mieste som to dala zo seba von, lebo som to nevedela vydržať,“ prezradila úsmevnú príhodu.
Po takýchto divokých zásnubách je jasné, že aj samotný svadobný deň bude pre hostí zrejme veľkým prekvapením. Otázkou však zostáva, ako im to spolu klape v bežnom živote. Predsa len, dve výrazné ženy v jednom priestore môžu občas vyvolať poriadne napätie. Ivana však tvrdí, že talianske manželstvo u nich nehrozí. „Nemali sme nikdy takú hádku, že by sme sa nerozprávali. Výmenu názorov, to máme hocikedy. Veronika je z Mexika, ona je štipľavá, volám ju žiletka. To je práve dobré, lebo ona to dá hneď zo seba von, všetko povie hneď a ja viem, na čom som. My sa v podstate nemáme na čom hádať,“ pochvaľuje si priamočiarosť svojej mexickej snúbenice.
Otáznik teraz visí nielen nad dátumom svadby, ale aj nad zoznamom hostí. Svadba dvoch žien je predsa len pre staršiu generáciu občas tvrdý oriešok. Príde Ivanu v jej veľký deň podporiť aj mama? Veroniku má rada, ale...