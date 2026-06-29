Mimoriadna situácia na diaľnici D2: Zahynul vodič nákladného auta, premávka do Čiech je odklonená!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Na diaľnici D2 na úrovni obce Sekule v okrese Senica došlo v pondelok podvečer k dopravnej nehode, pri ktorej zahynul vodič nákladného vozidla. Doprava na diaľnici je obmedzená. Odklon premávky bude vykonaný na nevyhnutne potrebný čas približne 30 minút v smere na Malacky, následne po ceste I/2 smer Kúty a naspäť na diaľnicu. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia bola k nehode privolaná krátko po 18.00 h. „Vodič z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovku. Na mieste sú všetky záchranné zložky. Privolaná rýchla zdravotná pomoc vodičovi už nedokázala pomôcť,“ ozrejmili policajti.
Žiadajú vodičov, aby rešpektovali pokyny polície. Presné okolnosti aj príčiny sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.