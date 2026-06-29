Horor vo Venezuele: Situácia je katastrofálna! Z trosiek domov sa už šíri mŕtvolný zápach

CARACAS - Katastrofálne zemetrasenia vo Venezuele si podľa oficiálnych údajov vyžiadali už najmenej 1 450 obetí, no skutočný rozsah tragédie môže byť ešte oveľa väčší. Záchranári pokračujú v pátraní pod ruinami zrútených budov, zatiaľ čo viaceré organizácie upozorňujú, že z trosiek sa začína šíriť zápach rozkladajúcich sa tiel. Desiatky tisíc ľudí zostávajú nezvestné.
Z trosiek sa šíri zápach smrti
V oblasti La Guaira, ktorú zemetrasenia zasiahli mimoriadne tvrdo, sa situácia každou hodinou zhoršuje. Ľudskoprávna organizácia Provea upozornila na sociálnej sieti X, že v okolí zrútených budov sa začína šíriť zápach rozkladajúcich sa tiel. „Zápach je jasným znakom toho, že pod troskami sa stále nachádzajú ďalšie obete,“ uviedla organizácia.
Podľa predsedu venezuelského parlamentu Jorgeho Rodrígueza si katastrofa doteraz vyžiadala najmenej 1 450 mŕtvych a približne 3 200 zranených. Skutočný počet obetí však môže byť podstatne vyšší, keďže po desaťtisícoch ľudí stále niet stopy.
Nádej ešte úplne nezhasla
V postihnutých oblastiach pracuje približne 30-tisíc venezuelských záchranárov, ktorým pomáha ďalších 2 700 špecialistov z 24 krajín sveta.
Úrady napriek ubiehajúcemu času odmietajú pátracie práce ukončiť. „Aj dnes sa nám podarilo nájsť živých ľudí. Preto záchranné práce nebudú zastavené,“ vyhlásila úradujúca prezidentka Delcy Rodríguezová.
Odborníci pritom upozorňujú, že šanca na prežitie ľudí uväznených pod troskami po 72 hodinách výrazne klesá. Napriek tomu sa záchranárom podarilo po 86 hodinách vytiahnuť spod ruín v meste Caraballeda živú 60-ročnú ženu. Informoval o tom salvádorský prezident Nayib Bukele na sociálnej sieti X.
Tisíce budov sa zmenili na ruiny
Rozsah škôd je obrovský. Podľa najnovšej bilancie bolo úplne zničených alebo vážne poškodených približne 780 rodinných domov a 38 nemocníc. Zrútili sa aj obchodné centrá, školy a ďalšie verejné budovy. Celkovo katastrofa zasiahla asi 2 500 obytných aj verejných objektov.
Silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 udreli v stredu podvečer miestneho času. Odvtedy seizmológovia zaznamenali najmenej 430 dotrasov, ktoré komplikujú prácu záchranárov a zvyšujú riziko ďalších kolapsov poškodených stavieb.
Desaťtisíce rodín čakajú na pomoc
Humanitárnu pomoc podľa úradov potrebuje viac ako 70-tisíc rodín. Mnohí obyvatelia prišli o strechu nad hlavou a sú odkázaní na núdzové ubytovanie alebo prespávajú pod holým nebom.
Prezidentská kancelária preto vytvorila osobitnú komisiu, ktorá má posúdiť rozsah škôd a rozhodnúť, ktoré budovy sú ešte bezpečné na bývanie. Oznámila to úradujúca prezidentka Delcy Rodríguezová.
Príbuzní márne hľadajú svojich blízkych
Popri záchranných prácach pokračuje aj zúfalé pátranie po nezvestných. Neoficiálna platforma, ktorá zhromažďuje hlásenia o nezvestných osobách, eviduje viac ako 47-tisíc ľudí, ktorých osud zostáva neznámy. Celkovo prijala takmer 79-tisíc oznámení. Tieto údaje však zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť.
Rodiny prehľadávajú zoznamy preživších v nemocniciach a evakuačných centrách v nádeji, že medzi nimi nájdu svojich príbuzných.
Katastrofa sa stáva aj politickou témou
Tragédia zároveň vyvoláva čoraz ostrejšie politické spory. Venezuela sa ešte pred zemetraseniami nachádzala v hlbokej hospodárskej a politickej kríze. Situáciu výrazne ovplyvnil aj januárový zásah Spojených štátov, počas ktorého bol zadržaný dovtedajší autoritársky prezident Nicolás Maduro. Vedenie krajiny následne prevzala dovtedajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
V uplynulých dňoch čelila kritike za spôsob riadenia záchranných prác. Po tom, ako ju počas návštevy Caracasu časť obyvateľov vypískala, sa terčom kritiky stalo aj jej stretnutie so zahraničnými záchrannými tímami.
„Každá sekunda rozhoduje. Napriek tomu vláda Delcy Rodríguezovej zdržiava záchranárov politickými gestami namiesto toho, aby ich nechala pracovať,“ napísal na sociálnej sieti X venezuelský novinár Orlando Avendaño, ktorý je dlhodobým kritikom vlády.
Do politickej diskusie sa zapojila aj opozičná líderka María Corina Machadová. Pre americkú televíziu Fox News vyhlásila, že sa chce po ničivých zemetraseniach vrátiť do vlasti. „Nastal čas. V každom prípade sa chcem vrátiť domov,“ povedala.
Podľa denníka The New York Times však predstavitelia americkej administratívy nepovažujú jej okamžitý návrat za vhodný vzhľadom na mimoriadne napätú situáciu v krajine.