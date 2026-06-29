Osudová chyba v extrémnych horúčavách: Žena zaspala pri bazéne, v nemocnici bojuje o život s popáleninami!

ARIZONA – To, čo malo byť príjemným a pokojným relaxom pri bazéne, sa pre 82-ročnú Američanku Betty Lou Summer z Arizony zmenilo na boj o holý život. Stačila hodina nepozornosti, počas ktorej staršia žena zaspala na priamom slnku v extrémnych horúčavách. Jej telo utrpelo taký obrovský šok, že ju do nemocnice priviezli s ťažkými popáleninami a vo vážnom stave, kedy jej začali postupne zlyhávať dôležité životné orgány.
Podľa informácií, ktoré priniesol portál AZ Family, sa incident odohral v mestečku San Tan Valley neďaleko Phoenixu. Betty Lou sa vybrala k bazénu vo svojej štvrti, kde sa usadila na kovovú stolicu s úmyslom trochu sa opáliť. V ten deň však teploty v tieni presahovali extrémnych 40 ∘C a na priamom slnku bolo prostredie doslova paralyzujúce.
Seniorka na slnku neplánovane zaspala. Približne po hodine si ostatní návštevníci bazéna všimli, že žena vôbec nereaguje na okolie a bezvládne leží. Okamžite zalarmovali záchranárov, starenku premiestnili do tieňa a pomocou mokrých uterákov sa jej snažili aspoň čiastočne znížiť telesnú teplotu. Dcéra poškodenej, ktorá je profesiou lekárka, neskôr objasnila, že jej matka najskôr iba nakrátko zadriemala, no kvôli agresívnemu teplu upadla do bezvedomia.
Telo v plameňoch a zlyhanie viacerých orgánov
Po prevoze do nemocnice čakali lekárov desivé zistenia. Betty Lou utrpela masívny tepelný úpal a vážne popáleniny, ktoré pokryli až 30 % jej tela. Na pokožke sa jej v dôsledku extrémneho žiarenia a rozpálenej kovovej stoličky vytvorili obrovské pľuzgiere.
„Mala pľuzgiere a popáleniny po celom tele. Upadla do hypovolemického šoku (šok z nízkeho objemu tekutín v tele) a v dôsledku ťažkého úpalu jej začali kompletne zlyhávať obličky,“ popísala hrozivé detaily jej dcéra Michelle.
Stav pacientky bol taký kritický, že ju lekári museli okamžite intubovať, napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu a spustiť dialýzu, ktorá nahradila prácu zlyhávajúcich obličiek.
Extrémne vlny horúčav si vyžadujú opatrnosť
Tento desivý prípad sa stal počas vlny extrémnych horúčav v Arizone, kde teploty bežne stúpajú nad 43 ∘C. Meteorológovia pred takýmto počasím vydávajú najvyššie varovania, no ľudia nebezpečenstvo slnka stále podceňujú.
Lekári a úrady po tomto incidente opätovne pripomínajú, že tepelný úpal je akútny stav ohrozujúci život. Počas horúcich dní sa dôrazne neodporúča dlhý pobyt na priamom slnku, kľúčová je neustála hydratácia a obzvlášť obozretní musia byť seniori, malé deti a chronicky chorí pacienti, u ktorých sa mechanizmus termoregulácie dokáže zrútiť v priebehu niekoľkých minút.