Mórová je prvou dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama

BRATISLAVA - Diana Mórová prevzala žezlo! Po Emílii Vášáryovej a Zdene Studenkovej je treťou prvou dámou divadelného festivalu s názvom Festival zábavy-Piešťanské zábaly.
Prezident festivalu Jozef Vajda osobne odovzdal žezlo tohtoročnej prvej dáme, herečke Diane Mórovej, ktorá sa tak stala tvárou 3. ročníka Piešťanských Zábalov. „Diana je úžasný, pozitívny človek, ktorý prináša fantastickú energiu. Je to vynikajúca komička, ktorá sa k divadelnej zábave maximálne hodí, človek, ktorého miluje publikum. Verím, že pritiahne čo najviac ľudí do Piešťan a určite nám zaistí aj dobré počasie,“ uviedol Jozef Vajda, prezident festivalu.
Okrem divadla si však Diana určite plánuje vychutnať aj procedúry, bahno a bazény: „Piešťany sú nezabudnuteľné... absolútna topka!“ Ale iste to nebude jej jediný oddych počas prázdnin, dovolenku plánuje pred aj po festivale: „Musí byť čas na oddych!“ hovorí rázne s tým, že tentokrát si chce dopriať dlhšiu dovolenku...