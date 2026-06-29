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Spojené štáty výrazne zvýšili pomoc Venezuele: Prispejú viac ako 300 miliónmi dolárov

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

WASHINGTON - Spojené štáty sľúbili Venezuele na zvládanie následkov zemetrasenia finančnú pomoc za viac ako 300 miliónov dolárov, oznámilo v pondelok americké ministerstvo zahraničných vecí. Agentúra AFP zdôrazňuje, že ide o približne dvojnásobok pôvodne sľúbeného balíka pomoci vo výške 150 miliónov dolárov.

„Tieto prostriedky poskytnú núdzovú zdravotnú starostlivosť, potravinovú pomoc, vodu a hygienické zariadenia, ubytovanie, ochranu a logistiku,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Pomoc bude dodaná prostredníctvom partnerských organizácií ako Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services (CRS), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Svetový potravinový program (WFP) a Červený kríž.

Ministerstvo potvrdilo, že Washington vyslal do Venezuely štyri pátracie a záchranné tímy, ktoré tvorí viac ako 300 záchranárov a takmer dve desiatky pátracích psov. Sever Venezuely zasiahlo vo štvrtok zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych, ďalší ľudia sú nezvestní a spôsobili mnoho materiálnych škôd.

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