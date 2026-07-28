Pozor na tieto „letné triky“ pre deti: Odborníci varujú, že môžu spôsobiť popáleniny aj prehriatie

LONDÝN – Počas horúcich dní sa rodičia snažia ochladiť svoje deti všetkými možnými spôsobmi. Niektoré populárne rady z internetu však môžu byť nebezpečnejšie, než sa zdá. Odborníci upozorňujú, že viaceré rozšírené triky môžu viesť k popáleninám, prehriatiu organizmu alebo dokonca k zdravotným komplikáciám.
Extrémne teploty nútia rodičov hľadať rýchle spôsoby, ako uľaviť deťom od horúčav. Nie všetky rady kolujúce na sociálnych sieťach sú však bezpečné. Odborníci upozornili na päť najčastejších chýb, ktoré môžu mať nepríjemné následky.
Jednou z nich je zakrývanie kočíka plienkou alebo mušelínovou látkou. Mnohí rodičia si myslia, že tým vytvoria dieťaťu tieň. V skutočnosti však môže dôjsť k nebezpečnému nahromadeniu tepla. Testy ukázali, že teplota vo vnútri zakrytého kočíka môže stúpnuť až o 13 stupňov Celzia za niekoľko minút. Odborníci preto odporúčajú používať len špeciálne slnečné clony, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu, píše The Sun.
Ďalším rizikom je používanie záhradnej hadice na ochladzovanie detí. Ak hadica leží dlhší čas na priamom slnku, voda v nej sa môže zohriať na viac ako 50 stupňov Celzia. V minulosti boli zaznamenané prípady, keď deti utrpeli po kontakte s takouto vodou popáleniny druhého stupňa. Pred použitím preto odborníci odporúčajú nechať vodu niekoľko minút odtiecť.
Pozor by si mali dať aj rodičia, ktorí nechávajú deti behať naboso po umelej tráve. Tá sa počas horúcich dní dokáže rozpáliť na výrazne vyššie teploty ako prírodný trávnik a môže spôsobiť bolestivé popáleniny chodidiel.
Za nevhodný trik odborníci označili aj zmrazovanie termoforov. Hoci sa môže zdať, že ide o jednoduchý spôsob, ako si v noci ochladiť posteľ, nízke teploty môžu poškodiť materiál termoforu. Pri jeho ďalšom použití s horúcou vodou potom hrozí prasknutie a obarenie.
Rizikové môžu byť aj ľadovo studené kúpele. Intuitívne sa zdajú ako ideálne riešenie na ochladenie organizmu, no odborníci upozorňujú, že telo môže reagovať opačne. Náhly kontakt s veľmi studenou vodou môže vyvolať tras a organizmus začne vytvárať ďalšie teplo. U malých detí navyše rastie riziko podchladenia. Bezpečnejšie sú preto vlažné kúpele alebo sprchy.
Lekári zároveň pripomínajú, že deti patria počas horúčav medzi najrizikovejšie skupiny. Ich organizmus sa prehrieva rýchlejšie ako u dospelých a horšie reguluje telesnú teplotu. Dôležité je zabezpečiť dostatok tekutín, vyhýbať sa pobytu na priamom slnku v najteplejších hodinách dňa a sledovať príznaky prehriatia či dehydratácie.
Odborníci sa zhodujú, že počas horúcich dní je lepšie staviť na overené odporúčania než na virálne rady zo sociálnych sietí. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako šikovný trik, môže totiž v niektorých prípadoch predstavovať zbytočné riziko pre zdravie detí.