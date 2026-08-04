V Kamennej Porube zasahuje inšpekcia! Inšpektori berú vzorky rastlín poškodených postrekom: Škody preplatia

KAMENNÁ PORUBA - Následky minulotýždňového postreku na poli pri obci Kamenná Poruba (okres Žilina), ktorý spôsobil škody na úrode v záhradách niektorých rodinných domov, sú predmetom aktuálnej kontroly inšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP). Pre TASR to potvrdila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ÚKSÚP Ľuba Gašparová.
„Inšpektori ÚKSÚP v súčasnosti vykonávajú v katastri obce Kamenná Poruba kontrolu spojenú s odberom vzoriek rastlín určených na laboratórne rozbory. Bližšie informácie k uvedenému prípadu môže ÚKSÚP poskytnúť až po ukončení kontroly a doručení laboratórnych výsledkov z odobratých vzoriek,“ upresnila Gašparová.
Postrek na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión Rajec, postihol hornú časť obce v smere od Rajca. Starosta Jaroslav Turanec obyvateľov obce vyzval, aby nekonzumovali ovocie a zeleninu zo svojich záhrad až do chvíle, kým nebude posúdená škodlivosť postrekujúcej látky.
Riaditeľ poľnohospodárskeho podniku Agroregión Rajec Ľuboš Gabčík v rozhovore pre médiá potvrdil závery z pondelkového (3. 8.) stretnutia so starostom obce o tom, že spoločnosť sa zaviazala k úhrade škody na úrode. Občania majú doručiť na obecný úrad informácie o tom, čo majú zasiahnuté a uviesť predbežnú škodu aj so svojím kontaktom.