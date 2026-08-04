Varovanie z Prahy po kríze v Ceute: EÚ NIE JE pripravená na hrozby! Pravidlá treba rýchlo zmeniť

PRAHA - Európska únia s jej súčasnými pravidlami na ochranu hraníc nie je podľa českého ministra vnútra Lubomíra Metnara dostatočne pripravená na krízové situácie, k akej došlo minulý týždeň v španielskej exkláve Ceuta na severe Maroka. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti X po mimoriadnom rokovaní ministrov vnútra krajín EÚ k tejto téme. Zdôraznil, že medzery v systéme je nutné odstrániť čo najskôr, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Podľa Metnara sa v posledných dňoch ukázalo, že prelomenie vonkajšej hranice EÚ nie je len problémom Španielska, ale bezpečnostnou výzvou pre celú Európu. „Ochrana vonkajšej hranice musí byť našou jednoznačnou prioritou. Súčasné pravidlá nie sú na podobné krízové situácie dostatočne pripravené. Európska únia potrebuje nástroje, ktoré umožnia rýchlu a účinnú reakciu,“ napísal Metnar po skončení videokonferencie.
Za nutné považuje posilniť systém včasného varovania a tiež odovzdávanie informácií priamo z terénu. Len tak bude podľa neho možné podobným situáciám predchádzať alebo ich zvládať efektívnejšie. „Medzery v systéme je potrebné odstrániť čo najrýchlejšie. Sme pripravení aktívne spolupracovať so Španielskom aj ostatnými členskými štátmi na riešeniach, ktoré posilňujú našu bezpečnosť,“ dodal Metnar.
Mimoriadne rokovanie desiatok štátov
O zvolanie mimoriadneho rokovania požiadalo viac než 20 členských štátov EÚ vrátane Česka či Slovenska. Ministri na ňom podľa vyhlásenia Rady EÚ vyjadrili Španielsku solidaritu a ocenili jeho reakciu na hromadný príchod migrantov do Ceuty. Španielsky minister Fernando Grande-Marlaska zároveň spresnil, že koncom minulého týždňa do exklávy z Maroka preniklo približne 72.000 migrantov. Drvivá väčšina z nich sa podľa španielskych úradov vrátila naspäť.
V reakcii na situáciu vyzvali minulý týždeň niektoré európske štáty k tomu, aby bolo Španielsko vyňaté zo schengenského priestoru. Za bol aj český premiér Andrej Babiš. Situáciu označil za škandál, ktorý podľa jeho slov spôsobila španielska vláda. Šéf českej diplomacie Petr Macinka bol miernejší a uviedol, že tento postoj nezastáva. Uplatňovanie schengenských pravidiel nakoniec pozastavil len Rím.