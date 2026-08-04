Dôvod, prečo Alena Heribanová odmieta odísť zo Slovenska: Čo za tým naozaj je?

BRATISLAVA - Žiadne tropické destinácie ani preplnené pláže pri mori! Moderátorka Alena Heribanová nedá počas letných mesiacov dopustiť na krásy Slovenska. A čaká ju dokonca jedna špeciálna dámska jazda!
Zatiaľ čo mnohé známe tváre húfne vyrážajú k moru, Alena Heribanová má o dokonalom lete úplne inú predstavu a zostáva verná domácemu prostrediu. „Ja milujem leto v Bratislave. Zásadne nechodím k moru, keď sú horúce mesiace. Tu je Dunaj, Jarovecké rameno, Piešťany, Tatry... To je môj dovolenkový raj,“ neskrýva nadšenie známa moderátorka.
Okrem relaxu pri vode ju však čakajú aj milé babičkovské povinnosti, na ktoré sa s láskou pripravuje. „Plánujem tak ako minulý rok moje dve vnučky vziať po Slovensku. Minulý rok sme boli na Čachtickom hrade, v Piešťanoch, návštevy výstav... Tento rok zase navštívime novootvorenú výstavu Vincenta van Gogha, pozrieme sa do okolia Lučenca, tak plánujeme len v trojici dámsku jazdu,“ prezrádza svoje plány spolu s vnučkami, dcérami Tamary a Babsy.
Obom Aleniným dcéram a mamám tak vznikne priestor na chvíľu oddychu. Tamara Heribanová síce plánuje s rodinou aj tradičnú cestu na juh Európy, no k babičkovskej výprave sa možno pripojí. „Budeme sčasti v Portugalsku tak ako každý rok a bude v lete aj obdobie, ktoré bude babičkovsko-vnučkovské. To je veľmi milé!“
Iniciatívu svojej maminy si nevie vynachváliť ani mladšia dcéra Babsy Jagušák. „Ja sa veľmi teším z tejto ponuky, možno aj my niekam vyrazíme s mojím mužom,“ hovorí s úsmevom o voľných chvíľach bez detí. Zdá sa, že medzi babkou a vnučkami panuje dokonalá súhra a Alena nenecháva nič na náhodu. Neuveríte, akú špeciálnu prípravu absolvuje!
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