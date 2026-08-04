Kľúčový posun pre tunel Karpaty: Minister Ráž vyhlásil súťaž na projekt severného obchvatu

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý zároveň kandiduje na primátora hlavného mesta.
Doprave v Bratislave by podľa ministra pomohol najviac práve tunel Karpaty. „Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová príprava nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkovo-právneho vyrovnania v pozemkoch, ktoré sú pred a za tunelom z oboch strán Karpát,“ povedal Ráž. Ako dodal, podľa analýz tento tunel pohltí 40 percent tranzitnej kamiónovej dopravy v Bratislave. „Ak dnes chodíte cez tunel Sitina alebo most Lanfranconi, tak každý druhý kamión, ktorý tam stretávate, zmizne,“ dodal minister dopravy s tým, že to všetkým veľmi pomôže.
NDS v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavba úseku D4 medzi bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou bude tunel Karpaty, je zaradená medzi strategické investície. Tunel s dĺžkou 11,76 kilometra má byť súčasťou severného obchvatu Bratislavy. Stavebné náklady sa odhadujú približne na 1,7 miliardy eur. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače, vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka.