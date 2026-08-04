Skontrolujte si kuchyne! Na trhu je nebezpečná kuchynská pomôcka: Následky na zdravie môžu byť vážne

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu bola nájdená nevyhovujúca kuchynská pomôcka - servírovacia lyžica. Ak ju máte doma nepoužívajte ju.
"Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal na základe vykonaných kontrol na trhu na Slovensku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom Servírovacia lyžica, EAN 2000012679025, iné označenie: SEA 126 WGR 810 ORD 38910808 DNP153, vyrobené v Číne" informuje ÚVZ SR s tým, že výrobok bol odobratý v obchodnej sieti.
"Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v platnom znení v parametroch špecifická migrácia hliníka (Al) – výsledok skúšky 2,8 a 2,32 mg/kg, limitná hodnota 1 mg/kg) – a špecifická migrácia niklu (Ni) – výsledok skúšky 6,8 a 4,7 mg/kg, limitná hodnota 0,02 mg/kg," uviedli.
Pri vysokej záťaži hliníkom alebo u ľudí s poškodenými obličkami, ktoré hliník nedokážu vylúčiť, spôsobuje jeho hromadenie v organizme neurologické problémy (napr. encefalopatia), rednutie kostí či chudokrvnosť. Riziko akútnej toxicity je nízke.
Riziko migrácie niklu spočíva najmä vo vyvolaní alergických reakcií, a to prevažne u osôb trpiacich alergiou na nikel. Ďalším rizikom je možný chronický kumulatívny toxický účinok z dôvodu migrácie niklu z materiálu alebo predmetu určeného na kontakt s potravinou priamo do potraviny a následnou dlhodobou konzumáciou takto kontaminovaných potravín. Riziko akútnej toxicity je nízke.
"Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa výrobok môže nachádzať na trhu v SR, spotrebiteľom odporúčame, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja," dodali.