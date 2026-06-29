Literárna legenda má 90 ROKOV: V predajnosti ju prekonala iba Biblia, neskôr dobyla aj Hollywood

WASHINGTON - Slávny román Odviate vetrom americkej spisovateľky Margaret Mitchellovej sa prvýkrát objavil na knižných pultoch 30. júna 1936. Dielo dovtedy neznámej autorky sa stalo svojho času najpredávanejšou knihou sveta hneď po biblii a bol podľa neho natočený nemenej hlasný film.
Milostný príbeh svojhlavej Scarlett O'Harovej a svetáckeho Rhetta Butlera s pôvodným názvom Gone with the Wind sa odohráva v časoch americkej občianskej vojny a následnej obnovy porazeného Juhu. Mitchellová ho začala písať na radu manžela, keď kvôli zraneniu členku nemohla pracovať a on jej poradil, aby namiesto čítania skúsila niečo napísať sama. Téma knihy jej bola blízka - celé detstvo počúvala príbehy o občianskej vojne. Román písala desať rokov, dokončila ho v roku 1936 a o rok neskôr zaň získala Pulitzerovu cenu.
Rovnomenný film na jeho motívy, takmer štvorhodinová epopej z roku 1939, je považovaný za jeden z najslávnejších hollywoodskych snímok všetkých čias. O rok neskôr získal nevídaných osem Oscarov a dve zvláštne technické ceny. Natočil ho Victor Fleming a hlavné úlohy v ňom stvárnili Vivien Leighová a Clark Gable. Okrem cien Akadémie filmového umenia za réžiu a herecké výkony si film odniesol Oscary aj za najlepší film, kameru, výpravu a strih.