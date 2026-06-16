Chaos v Rumunsku: Dezignovaný premiér ostal bez podpory, nominoval ho Dan

BUKUREŠŤ - Dezignovaný rumunský premiér a podpredseda Národnej liberálnej strany (PNL) Adrian Vestea v utorok nezískal podporu svojej vlastnej strany. Informuje správa magazínu Politico.
Vesteu nominoval za premiéra prezident Nicušor Dan v nedeľu, pretože mandátu sa pre nedostatok politickej podpory vzdal prvý nominant, predseda mimoparlamentnej Strany ľudového hnutia (PMP) Eugen Tomac. Prezident Dan vyzdvihol skúsenosti nového nominanta Vesteu ako starostu mesta Rasnov, predsedu krajského zastupiteľstva v Brašove a ministra rozvoja v predchádzajúcej vláde.
Bývalý premiér a predseda PNL Ilie Bolojan však v pondelok večer oznámil, že jeho strana Vesteu nepodporí. Dezignovanému premiérovi dal ultimátum do utorka rána vzdať sa nominácie alebo čeliť vylúčeniu zo strany. Vestea na sociálnej sieti Facebook reagoval, že „neodstúpi bez ohľadu na vyvíjaný tlak“. Bez oficiálnej podpory vlastnej strany sa musí spoliehať na straníckych „disidentov“, ktorý podporia zostavenie jeho vlády. Bolojan však pohrozil vylúčením zo strany každému, kto tak spraví.
Generálny tajomník strany Dan Motreanu v utorok uviedol, že „každý člen PNL, ktorý prijme funkciu ministra alebo premiéra (vo Vesteovej vláde) bez toho, aby mu k tomu strana udelila mandát, bude vylúčený“. Rumunský parlament začiatkom mája vyslovil nedôveru Bolojanovej vláde. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) a nacionalistických hnutí Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE). PSD tvrdila, že chce dosiahnuť „zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny“, ktorú požaduje údajne väčšina obyvateľov Rumunska.