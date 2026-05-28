MRÁZ v máji? Počas noci môže udrieť najmä na severe a strede krajiny

BRATISLAVA - Počas piatkovej (29. 5.) noci sa môže v niektorých okresoch najmä na severnom a strednom Slovensku vyskytnúť mráz vo vegetačnom období. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
V niektorých okresoch v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu.
„Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ uviedli meteorológovia. V okrese Poprad môže teplota klesnúť až na mínus štyri stupne Celzia. Očakávaný prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu. Výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období platí od piatkovej 1.00 h do 7.30 h.
SHMÚ varuje počas soboty (30. 5.) pred vetrom na horách. Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda až víchrica. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od sobotnej 6.00 h do 22.00 h.